Europoseł PiS ostrzega: UE przygotowuje się do wielkiego skoku centralizacyjnego

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W nowej kadencji Sejmu PiS będzie miało 194 mandaty poselskie, Koalicja Obywatelska – 157, Trzecia Droga – 65, Nowa Lewica – 26, a Konfederacja – 18.

PiS nie będzie zatem dysponowało większością 231 mandatów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica będą miały natomiast 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej stworzą nowy rząd. Wszystkie trzy formacje deklarują chęć wstąpienia do takiej koalicji.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o szybkie powierzenie opozycji misji formowania rządu.

"UE przygotowuje się do wielkiego skoku centralizacyjnego"

W czwartek na antenie TVP Info prof. Ryszard Legutko mówił o tym, co wynik wyborów w Polsce może znaczyć dla całej Unii Europejskiej.

– To, co się dzieje w Polsce, ma ogromne znaczenie dla układu sił. Relacje z Niemcami, z Rosją, wpływ na obszar Europy Wschodniej i Centralnej to była ogromna stawka, dlatego wybory formalnie wygrane przez prawicę, ale w perspektywie utraty przez nią władzy, to zdarzenie przykre i niepokojące – stwierdził.

– Pamiętajmy, że Unia Europejska przygotowuje się do wielkiego skoku centralizacyjnego. Przygotowuje program zmian, które uczynią z Unii państwo jeszcze bardziej scentralizowane, jeszcze bardziej narzucające swoją wolę państwom członkowskim. Dlatego osłabienie tego frontu Europy ojczyzn przez brak wyraźnego zwycięstwa PiS niezwykle ucieszyło centralistów, natomiast było to wydarzenie, które wprawiło w niezłe zatroskanie tę część, która chce bronić państw narodowych, obszarów suwerenności – oznajmił europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Saryusz-Wolski: PE planuje zamach na ustrój UniiCzytaj też:

Prace nad reformą ustroju Unii. "Państwa zredukowane do roli landów. Ten walec dojedzie"