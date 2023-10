Oleksij Daniłow został poproszony o komentarz do tezy, że III wojna światowa rozpoczęła się atakiem Hamasu na Izrael. Jak wskazują autorzy tezy, oś zła, z którym walczy cywilizowany świat, została w ostatnich tygodniach wyraźnie zidentyfikowana.

– Trzecia wojna światowa rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy Federacja Rosyjska zaatakowała Gruzję i zajęła część jej terytorium – odpowiedział sekretarz RBNiBU.

Fazy konfliktu

Następnie miała miejsce agresja hybrydowa na Ukrainę w 2014 roku. Jak powiedział Daniłow, potem konflikt uległ "zamrożeniu", a teraz wszedł w fazę aktywną.

– W fazę gorącą przeszedł 24 lutego 2024 r. A to, co dzieje się teraz na terytorium Izraela i na terytorium innych krajów, to już konsekwencje. Co więcej, jestem pewien, że to nie jest ostatnia wojną, jaką w najbliższej przyszłości będziemy toczyć. Świat wkroczył w wielki ruch. I teraz wiele będzie zależeć od tego, jak szybko uda się zakończyć tę kwestię aby, nie daj Boże, nie rozprzestrzeniło się na cały świat – powiedział Daniłow.

Podkreślił, że bardzo ważne jest, aby teraz świat odpowiednio zareagował. – I myślę, że odpowiedzialni politycy, w tym Stany Zjednoczone, rozumieją, że należy z tym jak najszybciej położyć kres. Raz na zawsze – podkreślił sekretarz RBNiOU.

Sprawiedliwy pokój

Zdaniem Daniłowa, gdyby Gruzja i Mołdawia zaczęły wyzwalać swoje terytoria z rąk Federacji Rosyjskiej w czasie trwania wojny na Ukrainie, wówczas wspólnie znacznie szybciej moglibyśmy rozwiązać kwestię zwrotu terytoriów zajętych przez Moskwę.

Dodał, że sytuacja w Karabachu pokazała całkowitą niezdolność Rosjan do bycia partnerem, ponoszenia odpowiedzialności za swoje deklaracje. Przypomniał, że Kreml gwarantował Ormianom szereg kwestii, które ostatecznie pozostały niezrealizowane.

– Jestem zwolennikiem jak najszybszego zakończenia wszystkich konfliktów na świecie. Co więcej, powinny one zakończyć się sprawiedliwie. I to przy jak najmniejszej liczbie strat. Niestety, dzisiaj takimi stratami bronimy naszej niepodległości – zakończył Daniłow.

