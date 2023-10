Wojciechowska czuje ulgę po wyborach. "Może bardziej docenimy teraz demokrację"

Podróżniczka Martyna Wojciechowska aktywnie włączała się w akcje mające zachęcić kobiety do udziału w wyborach parlamentarnych. Teraz w rozmowie z portalem Plejada odniosła się do wyniku głosowania. Nie ukrywa, że liczy na pozytywne zmiany,

– Kocham Polskę, to moja ojczyzna. Zawsze byłam dumna z tego, że jestem Polką. Ale momentami przykro jest mi patrzeć na to, co dzieje się w naszym kraju. Tak ciężko poprzednie pokolenia walczyły o wolność i demokrację, a często tak bardzo ich dziś nie doceniamy. Zapominamy, że nie zostały one nam dane raz na zawsze – wskazuje gwiazda, nie kryjąc poruszenia.

– Byłam w wielu miejscach na świecie, gdzie ludzie – a w szczególności kobiety – walczą o możliwość decydowania o sobie. My mamy wybór, a tak często z niego rezygnujemy – podkreśla, odnosząc się do akcji profrekwencyjnych.

Jednocześnie zaznacza, że jest w niej "wiele nadziei, że w ważnych momentach naprawdę potrafimy się zjednoczyć i działać". – Co pokazują ostatnie wybory i rekordowa frekwencja, ponad 74 proc.! Potrzebowaliśmy zmian i skorzystaliśmy ze swoich praw. Z nadzieją patrzę w przyszłość! Szczególnie, że gdyby decydowali wyłącznie młodzi ludzie, to wybraliby wolną, demokratyczną Polskę bez kompromisów – zachwyca się celebrytka.

Martyna Wojciechowska podkreśla, że choć stale podróżuje, to nie ma zamiaru opuszczać kraju. – Jeżdżę na krańce świata, ale do Polski wciąż wracam. Tu jest mój dom, tu są moje korzenie i serce, tu mieszkają moi rodzice. Czuję się bardzo związana z ojczyzną – zaznacza.

Wojciechowska o Konfederacji

Podróżniczka Martyna Wojciechowska była gościem Akademii Sztuk Przepięknych podczas tegorocznego Pol'and'Rock Festival. Mieniąca się feministką Martyna Wojciechowska wyznała, że jej zdaniem kobiety nie powinny głosować na Konfederację, ponieważ to partia antykobieca. – Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. To jest coś, o co musimy się troszczyć. Każdego dnia. Być uważnym. Nie dajmy się podpuścić tanim populistycznym hasłom. Żeby mieć niższe podatki teraz na chwilę. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dali się kupić. Nie wyobrażam sobie ani jednej osoby, która ceni i szanuje wolność, niezależność, demokrację, prawa kobiet, prawa człowieka, żeby ktokolwiek głosował na ugrupowania, które każdego dnia łamią te prawa i są przeciwko demokracji. Nie wyobrażam sobie żadnej kobiety, która może zagłosować na Konfederację, która głosi, że kobiety są mnie inteligentne i, że czasem trzeba im po prostu przyłożyć, żeby były posłuszne. Nie wyobrażam sobie, żebyście nie poszli na wybory – nawoływała.

