Naczelny Onetu: Stany Zjednoczone Europy to konieczność

Węglarczyk argumentuje, że sytuacja międzynarodowa nie pozostawia nam wyjścia – UE musi dążyć do federalizacji. "Amerykańska demokracja trzeszczy w szwach, a atak na Kapitol 6 stycznia 2021 r. z punktu widzenia historyków będzie zapewne symbolicznym momentem wyhamowania wpływu, jaki Waszyngton miał na świat. Nic tu nie zdarzy się oczywiście z dnia na dzień, ale świat ewidentnie wraca do sytuacji z czasów zimnej wojny, gdy USA były jednym z najważniejszym, ale już nie najważniejszym graczem geopolitycznym" – czytamy.

W ocenie publicysty, federalizacja leży w interesie Polski: "Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski odpowiedź jest tylko jedna: utrzymując nadal jak najbliższe i jak najlepsze relacje z USA, Polska powinna stać się liderem dalszej integracji politycznej wewnątrz NATO i wewnątrz Unii Europejskiej".

Euro i wspólne bezpieczeństwo

Naczelny Onetu zarzuca rządowi PiS, że "robił wszystko, by Unię Europejską zdemolować". "Polska opinia publiczna była zarzucana wielkimi słowami o budowaniu polskiej potęgi poprzez Trójmorze (inicjatywę lokalnie ważną, ale w szerszej perspektywie nieistotną i będą wyłącznie wyrazem mocarstwowych ambicji polityków i prezesów państwowych firm, a nie realnym pomysłem na zwiększanie bezpieczeństwa w regionie). Prawda jest jednak taka, że dziś w Europie istnieją tylko dwie organizacje zdolne do utrzymywania systemu bezpieczeństwa zbiorowego – są to Sojusz Północnoatlantycki i właśnie UE" – wskazuje Węglarczyk.

Stwierdza, że "bez względu na to, co uważają premier Mateusz Morawiecki i minister Zbigniew Rau, do bezpiecznej Polski jest dziś dużo bliżej z Berlina i Kijowa, niż z Budapesztu i Bratysławy". W jakich dokładnie obszarach, według Węglarczyka, powinniśmy oczekiwać owej federalizacji? "W interesie Polski leży, by UE realnie to zbiorowe bezpieczeństwo budowała. Nie chodzi tu o tworzenie armii, ale o tworzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, o wspólne działanie w zakresie polityki handlowej, monetarnej, kulturalnej i każdej innej. Obecnie nie jest to możliwe, bo Orban i Morawiecki (a za chwilę także Fico) chcą tylko europejskich pieniędzy bez europejskich wartości, a politykierstwo niszczy Unię od środka, choć nieco gorzej to widać, gdy człowieka oślepiają luksusowe warunki pracy europejskiej urzędniczoelity" – podkreśla komentator dodając, że trzeba też rozmawiać o wejściu do strefy euro.

