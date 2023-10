Kukiz poza klubem PiS? "Żaden scenariusz nie może być wykluczony"

Lider Kukiz'15 wystartował w tegorocznych wyborach do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w województwie opolskim. Polityk otrzymał 43 292 głosy i uzyskał mandat poselski.

– Mimo tego całego hejtu rozpętanego przez TVN24, opartego na kłamstwie i pomówieniach, dostałem najwyższy wynik na Opolszczyźnie. (...) Ubolewam, że PiS nie wpisało na wszystkie listy po jednym kandydacie Kukiz’15. Tak postanowili, ja nie miałem za dużo do gadania, nie ja rozdaję karty i tak się stało – powiedział Paweł Kukiz w piątek w programie "Gość Radia Zet".

– Żeby być w Sejmie, trzeba się tam dostać, więc trzeba wystartować z list jakiejś partii, ewentualnie samemu posiadać tak silną partię, by przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy. Nie mam takich struktur, żeby to uczynić, zatem rozmawiałem absolutnie z każdą opcją polityczną, czy są zainteresowani przyjęciem postulatów Kukiz15. Ponieważ nie byli zainteresowani, wystartowałem z PiS. Zresztą zgodnie ze swoim światopoglądem. Najbliżej mi do tego światopoglądu prawicowego – stwierdził były kandydat na prezydenta.

Czy będzie koło Kukiz'15?

Pytany, dlaczego PiS nie zdobyło większości sejmowej i nie będzie w stanie utworzyć nowego rządu, Paweł Kukiz odpowiedział: "Proszę zapytać Prawa i Sprawiedliwości". – To jest pytanie do sztabu wyborczego PiS – zauważył.

– Mam wiele teorii niekoniecznie nadających się do rozmowy o tej porze. Nie byłem w sztabie PiS i nie mam nic wspólnego z tym, że PiS nie osiągnęło tego wyniku. Wręcz przeciwnie, te osoby, które były z nadania Kukiz’15, zdobyły bardzo dobre wyniki – oznajmił polityk.

– Zobaczymy, czy będzie koło Kukiz'15 w Sejmie. To zależy od wielu rzeczy. Muszę spotkać się ze swoimi współkoalicjantami, z którymi razem startowałem w wyborach. Porozmawiamy o scenariuszach, o taktyce. To, co będzie korzystne dla całej prawicowej wspólnoty, będzie zrealizowane. Żaden scenariusz nie może być wykluczony – oświadczył Kukiz.

Czytaj też:

Czarzasty: Prezydent gra na zwłokę. PiS na sto procent niszczy dokumentyCzytaj też:

PiS chce podzielić zwycięską opozycję. Kosiniak-Kamysz reaguje