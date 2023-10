Ukrywanie dziury

Przedstawiany w układzie słonecznym Krwawy Kaczor jako Krwawy Kaczor nie potrafił – bo przecież na pewno nie że nie chciał – sfałszować wyborów, jakby nie znał zasady: „Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy". Stop. Co to w ogóle ma być? Stop. Po wyborach, kiedy podano exit poll, to nawet wojsko nie wyszło na ulice i nie zaczęła się akcja prewencyjnych zatrzymanioresztowań. Stop. Nawet policja nie pałowała! Stop. Gdzie my w ogóle żyjemy?