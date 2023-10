Młodzi wykształceni i z dużych ośrodków II Kochani, no i sami nie wiemy, w jakiej Polsce się obudziliśmy. PiS co prawda uzyskał największą liczbę głosów w wyborach, ale jednocześnie i tak je przegrał. Tak, takie są to przegrywy, iż nawet kiedy wygrywają, to przegrywają.

Co innego pan premier (chyba już możemy tak mówić) Donald Tusk, który – jak na prawdziwą osobę stanu przystało – wygrał, pomimo iż był drugi. Jak więc widzicie, strasznie skomplikowana jest ta nasza konstytucja, of kors opłacało się jej bronić, ale nie powiemy, iżbyśmy ją jakoś w szczegółach rozumieli. Teraz pewnie czekają nas okropne dwa miesiące, kiedy PiS będzie się trzymał traconej władzy jak tonący ostatniej brzytwy ratunku.