Kto będzie rozmawiał z prezydentem Dudą? Poznaliśmy reprezentanta PO

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w przyszły wtorek i środę, 24 i 25 października, na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie 10. kadencji.

Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach.

Na wtorek na godz. 12:00 zaplanowano spotkania z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, a na godz. 14:00 – Koalicji Obywatelskiej. W środę prezydent spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi o godz. 11:00, Nowej Lewicy – o godz. 13:00 i Konfederacji – o godz. 15:00.

Platforma wskazała reprezentanta

– Najprawdopodobniej Donald Tusk uda się na wtorkowe konsultacje z prezydentem Andrzejem Dudą – przekazał w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej. – Nie wiem, jak wyglądają szczegóły zaproszenia, ale rozumiem, że one są skierowane do liderów partyjnych, więc Donald Tusk jako kandydat na premiera na pewno nie tylko spotka się z prezydentem Dudą, ale też odbierze wkrótce od niego nominację, tak jak się to dzieje w każdym demokratycznym kraju – wskazał.

– Prezydent Andrzej Duda na pewno powinien być rozsądny. To kwestia odpowiedzialności za kraj. Naród w tej sprawie zadecydował. Prezydent Duda stoi na czele narodu jako najwyższy reprezentant. To od kogo my możemy oczekiwać spełnienia tego konstytucyjnego obowiązku, jakim jest wyłonienie rządu, który ma zaplecze parlamentarne i większość w Sejmie? Sprawa jest jasna – powiedział Tomczyk.

– Nie ciągnijmy spektaklu przekazywania władzy o kolejne tygodnie, bo jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Ludzie czekają na nasze konkrety, na spełnienie naszego programu, na kwestie dotyczące KPO – dodał.

