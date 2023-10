Potencjalna inwazja lądowa Izraela na Strefę Gazy. Dziennikarze pytają Bidena

W piątek prezydent Joe Biden wystąpił na konferencji prasowej, podczas której został zapytany o sytuację na Bliskim Wschodzie.

Biden: Priorytetem uwolnienie zakładników

Dziennikarze zapytali, czy Izrael powinien opóźnić potencjalną inwazję lądową na Strefę Gazy do czasu uwolnienia większej liczby zakładników. Amerykański prezydent odpowiedział "tak".

Wśród przetrzymywanych przez Hamas zakładników są obywatele różnych narodowości, w tym Amerykanie. Są tam dzieci i osoby starsze, potwierdził w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Blinken powiedział, że nie wie, w jakim stanie są zakładnicy i odmówił odpowiedzi na pytanie o stan uwolnionych zakładniczek. Dodał jednak, że według szacunków łącznie Hamas przetrzymuje około 200 zakładników różnych narodowości.

Hamas zwolnił dwóch

W piątek rzecznik zbrojnego skrzydła palestyńskiego Hamasu Abu Obeida poinformował o uwolnieniu zakładniczek ze Stanów Zjednoczonych – matki i jej córki – z "powodów humanitarnych". Informację w tej sprawie potwierdził prezydent Joe Biden, który oznajmił, że "trwają wysiłki nad wypuszczeniem kolejnych zakładników".Wciąż nieznane są losy 10 obywateli USA zaginionych po atakach Hamasu z 7 października

Hamas to partia polityczna, ale jednocześnie radykalna organizacja islamska zarządzająca Strefą Gazy, która określa swój główny cel jako wyzwolenie Palestyny spod izraelskiej okupacji. Zbrojnym ramieniem Hamasu są Brygady al-Qassam. To one przeprowadziły 7 października atak na terytorium Izraela, zabijając ponad 1000 osób i porywając – jak twierdzi IDF – co najmniej 200 zakładników.

Osoby te mogą być przetrzymywane w silnie rozbudowanej sieci tuneli podziemnych w Gazie. Ale jak wskazał ekspert ds. stosunków międzynarodowych Wojciech Szewko, mogły też zostać wywiezione do konyrolowanego przez Hezbollach Libanu lub przemycone do Egiptu.

Tragedia Strefy Gazy

Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział w sobotnim orędziu kontynuację wojny i zniszczenie Hamasu. Od ponad tygodnia izraelskie lotnictwo bombarduje Strefę Gazy. Ofiarami nalotów są przede wszystkim cywile, a w Gazie trwa katastrofa humanitarna.

Przy granicy z Gazą strona izraelska zgromadziła znaczące siły wojskowe, w tym czołgi i jednostki specjalne. Według doniesień amerykańskiej prasy, Izrael planował zaatakować w poprzedni weekend, ale przełożył ją ze względu na niekorzystne dla lotnictwa warunki pogodowe. Analitycy wskazują jednak, że to Amerykanie mogli nacisnąć, by Izrael tego nie robił.

Jak wskazują dysponujący wiedzą w zakresie trwającego konfliktu izraelscy i zachodni urzędnicy, na których powołuje się amerykańska agencja prasowa Reuters, w istocie Izrael nie ma konkretnego, jasnego planu, jak rządzić spustoszoną enklawą palestyńską, jeśli rzeczywiście dojdzie do uderzenia lądowego i zajęcia Strefy Gazy.

Trzej urzędnicy regionalni zaznajomieni z tematyką, w tym w rozmowach między Waszyngtonem a przywódcami Bliskiego Wschodu twierdzą, że strategia Izraela zakłada zniszczeniu infrastruktury Gazy, nawet kosztem dużych ofiar wśród ludności cywilnej, zepchnięciu ludności enklawy w stronę granicy egipskiej i wysadzeniu w powietrze labiryntu podziemnych tuneli, które Hamas zbudowała w celu prowadzenia swojej działalności.

Izraelscy urzędnicy przyznają jednocześnie, że strona izraelska nie ma jasnego wyobrażenia o tym, jak może wyglądać powojenna przyszłość

