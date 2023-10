Brudziński przeżegnał się mówiąc o nowym rządzie. "Niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece"

Prawo i Sprawiedliwość w okręgu szczecińskim i koszalińskim zachowało dotychczasową liczbę mandatów. Chociaż rozmowy w sprawie utworzenia nowego rządu wciąż trwają, to szef sztabu PiS Joachim Brudziński stwierdził na konferencji prasowej, że trzy komitety opozycyjne mogą mieć problem z osiągnięciem kompromisu.

Brudziński o nagrodzie Nobla i Tusku. "On będzie to kleił"

– Rząd w ramach jedenastu partii opozycyjnych. Niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece – powiedział Brudziński, czyniąc znak krzyża. Jak dodał, temu, kto "znajdzie nić porozumienia między poglądami Balcerowicza a Zandberga" należy się nagroda Nobla. – Tusk będzie to kleił. Niech klei – dodał.

Zadeklarował, że gdyby Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica jednak stworzyły rząd, to Zjednoczona Prawica, w przeciwieństwie do nich, nie będzie opozycją totalną.

– Niech wiedzą jedno: tutaj na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, lekko mieć nie będą. Będziemy patrzeć im na ręce, będziemy rozliczać z każdych decyzji i nie pozwolimy zmarnować tego, co zrobiliśmy przez osiem lat dla Pomorza Zachodniego – podkreślił Brudziński.

PiS wygrywa wybory, ale to opozycja może stworzyć rząd

W wyborach parlamentarnych 15 października Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. głosów (194 mandaty), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,7 proc. poparcia (157 mandatów).

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga z wynikiem 14,4 proc. (65 mandatów), czwarte Nowa Lewica - 8,61 proc. (26 mandatów), a piąte Konfederacja, która zdobyła 7,16 proc. głosów (18 mandatów).

Choć wybory wygrało PiS, to opozycja zdobyła większość mandatów i szykuje się do przejęcia władzy. Na listy KO, TD i NL oddano łącznie 53,71 proc. głosów. Poprzedni rekord (50,5 proc.) zanotowały ex aequo koalicje PO-PSL w 2007 r. i SLD-PSL w 2001 r.

15 października na PiS zagłosowało 7,6 mln Polaków, natomiast na listy dotychczasowej opozycji - 11,2 mln. To o ponad 3 mln więcej, niż uzyskały PiS w 2019 r. oraz PO-PSL w 2007 r.

Frekwencja w ostatnich wyborach wyniosła 74,38 proc. i była najwyższa od 1989 r.

Czytaj też:

Służby specjalne podsłuchiwały opozycję? Wojtunik rzuca ciężkie oskarżenia