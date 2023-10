Ziemkiewicz: Jak to się stało, dlaczego do tego doszło, gdzie popełniono błędy?

– 43. numer tygodnika "Do Rzeczy" może mieć tylko jeden temat przewodni i to jest oczywiste. Najkrócej mówiąc, jak to się stało, dlaczego do tego doszło, gdzie popełniono błędy? Czy może rację mają ci, ale takich akurat w naszej redakcji nie ma, którzy mówią, że żadnych błędów nie popełniono, a wynik jest wielkim sukcesem i oddanie władzy wynika z czego innego – wskazuje publicysta.

Ziemkiewicz zachęca do zapoznania się z nowym numerem gazety. – Tekst m.in. mój, ale też redakcyjnych kolegów Piotra Semki i Łukasza Warzechy, a także Marka Jurka. Do tego rozmowa z Tomaszem Sommerem i tekst związany z tematem, Zuzanny Dąbrowskiej, o antydemokratycznej opozycji demokratycznej. To bardzo ciekawe, polecam – wskazuje.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– "Chłopi", "Znachor", "Dewajtis" – literackie przeboje sprzed stulecia okazują się lepszym materiałem na scenariusze filmów i seriali od pojękiwań autorów współczesnych – stwierdza Piotr Gociek w artykule "Klasyka od nowa".

– Czy ma znaczenie, w jaki sposób medyk uśmierci pacjenta? – pyta Krystian Kratiuk w tekście "Eutanazja. Strzykawką czy poduszką?".

– Nowa Turcja narodziła się oficjalnie 29 października 1923 r. Dwaj prezydenci spinają stulecie republiki jak klamra. Atatürk republikę stworzył. Erdoğan zadbał o to, by jego dzieło zmienić i osłabić – zauważa Teresa Stylińska w artykule "Od Atatürka do Erdoğana".

W najnowszym numerze również rozmowa z Ołeksijem Arestowyczem. – Zełenski uwierzył, że rządzi światem – mówi były doradca prezydenta Ukrainy.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 23 października 2023 r.