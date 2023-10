Zełenski o warunkach powodzenia armii Ukrainy. "Co najmniej 500 metrów dziennie"

– Najważniejszy jest front, nasza obrona, nasze działania, nasze wyniki i pomoc wszystkich, którzy teraz walczą na pozycjach bojowych. Ukraina potrzebuje wyników każdego dnia – musimy stawić opór rosyjskim atakom, zabić okupantów i iść do przodu. Musimy posuwać się przynajmniej o kilometr, co najmniej 500 metrów każdego dnia, musimy ciągle posuwać się do przodu, aby poprawić pozycję Ukrainy i wywrzeć presję na okupantów – powiedział przywódca Ukrainy w niedzielnym przemówieniu do narodu.

Zaznaczył, że stały postęp "daje siłę państwu". – Motywuje to cały świat do pomocy nam. I dowodzi, że rosyjski terror nie zadziała – podkreślił Zełenski dodając, że "rosyjscy terroryści nie złamią woli Ukraińców do ochrony swojego państwa i niepodległości". – Nie złamią determinacji narodu do pracy na rzecz swojego państwa, gotowości do walki – mówił.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że potrzebna jest taka postawa, aby Moskwa nigdy nie miała realnych powodów, by mieć nadzieję, że "Ukraina kiedykolwiek się rozpadnie".

"Bild": W budżecie Niemiec brakuje 5 mld euro na pomoc Ukrainie

Niemiecki resort obrony ma być zaniepokojony faktem, że w budżecie kraju na 2024 rok brakuje ponad 5 miliardów euro na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Informację tę podał tabloid "Bild", powołując się na poufną notatkę Ministerstwa Obrony. Gazeta wyjaśnia, że wsparcie wojskowe dla Ukrainy pokrywane jest ze środków "ogólnego zarządzania finansami", w ramach których na pomoc Ukrainie w 2024 roku przeznaczono 4 miliardy euro.

Z tego około 3,1 mld euro przeznaczono na wcześniej obiecaną pomoc, a 770 mln euro pozostaje w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na działania niemieckiej dyplomacji. To oznacza, że na wsparcie wojskowe zostaje jedynie 120 mln euro.

Niemieckie Ministerstwo Obrony ocenia, że potrzeby Ukrainy są znacznie większe. Kijów oczekuje dodatkowego wsparcia ze strony Niemiec o wartości 5,2 mld euro, które umożliwi Ukrainie przeciwstawienie się rosyjskiej agresji.

Czytaj też:

Formuła pokojowa Zełenskiego. Nowe informacjeCzytaj też:

Rosjanie stosują nową taktykę. Chcą podejść bliżej pozycji ukraińskich