Grochola domaga się przeprosin od prezydenta

Katarzyna Grochola opublikowała nagranie w mediach społecznościowych. – Panie prezydencie Duda, powiedział pan, że tylko świnie chodziły na wybory przed rokiem 1989. Otóż żądam przeprosin, bo nie jestem świnią. Na wybory chodzili również ludzie, którzy skreślali, pisali "precz z komuną" i ja do nich należałam. Zawsze brałam udział w wyborach – podkreśla pisarka, nie kryjąc oburzenia.

"Wczoraj dopiero obejrzałam wystąpienie pana prezydenta. Jestem w szoku" – tak Grochola podpisała swoje wideo.

Chodzi o słowa, które prezydent wypowiedział w Spale, gdzie brał udział w 31. Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność".

Prezydent: Demokracja jest u nas ugruntowana

– Dziękuję ogromnie za tę frekwencję, jest niesłychanie ważna. Dla realizacji polskiej polityki poza granicami kraju ma fundamentalne znaczenie – to legitymacja do tego, by móc wypowiadać się w imieniu polskiego społeczeństwa i mówić: to jest głos Polski – powiedział polityk.

– Polska pokazała po raz kolejny, jak bardzo demokracja jest u nas już ugruntowana, jak bardzo dojrzeliśmy, Przecież wszyscy znakomicie pamiętamy, że przed 1989 rokiem tylko świnie chodziły na wybory. Ludzie, którzy wiedzieli, jak wygląda sytuacja w kraju i zdawali sobie sprawę z tego, jaką farsą są realizowane przez komunistów wybory, po prostu na nie nie chodzili. Ogłaszano tylko jakieś niebotyczne wyniki frekwencyjne, podczas gdy w istocie lokale wyborcze świeciły pustkami – wskazał prezydent Duda.

Rekordowa frekwencja

Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 29 532 595 osób. Frekwencja do godz. 12 wyniosła 22,59 proc., do godz. 17 – 57,54 proc., a ostateczna 74,38 proc. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim (79,27 proc.), a najniższą w województwie opolskim (66,55 proc.). Najniższą frekwencję odnotowano w gminie Bolesław (50,84 proc.), a najwyższą w gminie Klwów (90,57 proc.).

