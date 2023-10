Reporter TVN: Kiedy PiS doszedł do władzy, przestałem lubić Sejm

W rozmowie z portalem Plejada, Jacek Tacik nie szczędzi krytyki zarówno PiS-owi, jak i TVP. Dziennikarzy "Wiadomości" nie określa mianem dziennikarzy właśnie, ale "pracowników" TVP. Przekonuje, że okres rządów Zjednoczonej Prawicy to czas pogorszenia warunków pracy mediów w Sejmie.

"Kiedy PiS doszedł do władzy, przestałem lubić Sejm. To miejsce stało się niepoważne, karykaturalne i banalne. Przedstawiciele władzy uciekają przed pytaniami dziennikarzy, krzyczą na nich. Gdy już uda się zadać pytanie, mówią o 'Donaldzie Tusku wysłanym przez Angelę Merkel'" – żali się Jacek Tacik, który w przeszłości pracował w TVP.

Tacik o "przełomowym momencie"

"Dla mnie momentem przełomowym była rozmowa z wiceministrem Januszem Kowalskim, który powiedział, że 'Tusk jest pachołkiem Putina', choć pytania w ogóle nie dotyczyły Platformy Obywatelskiej. Gdy przypomniałem mu jego słowa z dnia poprzedniego, gdzie mówił, że 'Tusk jest pachołkiem Angeli Merkel', zdębiał i odpowiedział, że 'Tusk jest pachołkiem Putina i Angeli Merkel'. To jest kuriozum i sprowadzanie poważnej instytucji, jaką jest Sejm, do rangi piaskownicy" – przekonuje reporter stacji TVN.

Tacik nie ukrywa, że ze zmianą władzy wiąże pewne nadzieje: "Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wróci normalność. A czy będzie jak kiedyś, nie wiem. Na pewno będzie inaczej. Przypomnijmy, że prezes PiS-u odciął dziennikarzy od niektórych części Sejmu. Chciał też przenieść sale konferencyjne do innych budynków, by przedstawiciele mediów nie kręcili się po korytarzach sejmowych. Po części mu się to udało".

"Chciałbym, by Sejm wyglądał tak jak osiem lat temu. By dziennikarze mogli swobodnie, w imieniu obywateli, zadawać pytania politykom ze wszystkich opcji politycznych i słyszeli na nie odpowiedzi. Może wtedy znowu polubiłbym Sejm" – stwierdza dziennikarz.

