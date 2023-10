"To chyba oczywiste". Komentarz Terleckiego po spotkaniu u prezydenta

We wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli PiS-u z prezydentem Andrzejem Dudą. Z prezydentem spotkali się premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki i rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Terlecki: To chyba oczywiste

Justyna Dobrosz-Oracz zapytała wracającego z konsultacji wicemarszałka Terleckiego, czy PiS będzie próbował sformować w Sejmie większość. – Będzie Mateusz Morawiecki próbował czy ktokolwiek inny? – zapytała.

– To chyba oczywiste – odpowiedział Terlecki.

– Czy pan prezydent został przekonany? – spytała Dobrosz-Oracz.

– Nie, to jest decyzja prezydenta – odparł szef klubu PiS.

Polityk nie odpowiedział na pytanie, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość zamierza znaleźć większość w przyszłym Sejmie.

Tusk kandydatem na premiera

We wtorek prezydent spotkał się także z reprezentacją Koalicji Obywatelskiej. Przed spotkaniem podczas wspólnej konferencji prasowej KO, TD i NL liderzy tych formacji potwierdzili gotowość do utworzenia rządu. Zaapelowali do prezydenta Dudy, żeby nie zwlekał w tym zakresie. Kandydatem tych ugrupowań na premiera jest Donald Tusk.

Przypomnijmy, że pierwsze miejsce w niedzielnych wyborach do Sejmu zajęło Prawo i Sprawiedliwość, ale nie uzyskało wystarczającej liczby głosów, by móc utworzyć samodzielną większość w przyszłej kadencji Sejmu. Partia Jarosława Kaczyńskiego będzie dysponować 194 mandatami.

Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami, chęć sformowania rządu deklarują: KO, TD i Lewica, które łącznie dysponują większością 248 mandatów.

