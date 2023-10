Pożyczka na KPO z Unii. Reuters: Tusk jedzie do Brukseli odblokować pieniądze

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk spotka się w tym tygodniu w Brukseli z najwyższymi urzędnikami unijnymi, by naprawić relacje z Unią Europejską i odblokować zamrożone fundusze dla Polski, napisała we wtorek amerykańska agencja Reutera.

Tusk spotka się w środę z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Dzień później weźmie udział w spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej.

Pożyczka na KPO

Media przypominają, że na początku czerwca 2022 roku Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak ostatecznie pieniądze nie zostały wypłacone.

Spór Warszawy z Brukselą w tej sprawie ciągnął się przez wiele miesięcy. Choć Warszawa realizowała kolejne warunki KE (tzw. kamienie milowe), to transze pożyczki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej nie zostały uruchomione.

Reuters pisze, że z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić 35,4 mld euro w pożyczkach oraz do wartych 76,5 mld euro funduszy spójności.

Przedstawiciele KO, TD i Lewicy zapowiadali, że jeżeli obejmą władzę, doprowadzą do wypłacenia Polsce środków z KPO. W trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk zapowiedział nawet, że, odblokuje KPO "dzień po wyborach". – Składam tu, w Sopocie, uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy – mówił w sierpniu.

Tusk kandydatem na premiera

We wtorek Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda gościł reprezentację Koalicji Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem. Przed spotkaniem, liderzy KO, TD i NL oficjalnie poinformowali, że kandydatem na premiera będzie właśnie Tusk.

W trakcie oświadczenia dla mediów Szymon Hołownia apelował do prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze powierzenie liderowi KO misji stworzenia rządu. – Panie prezydencie, szanując instytucję i godność, jaką pan piastuje, chcę panu powiedzieć: koniec kombinowania – powiedział z kolei Włodzimierz Czarzasty. – Jesteśmy gotowi do rządzenia. Powiemy Andrzejowi Dudzie na spotkaniu, by nie zwlekał – dodał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Arłukowicz: Tusk to człowiek, który stwarza dobrą ofertę dla wszystkichCzytaj też:

"Lepiej o tym zapomnieć". W "Wyborczej" dyskusja nad wycofaniem się Tuska z kolejnej obietnicy