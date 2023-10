Tusk jedzie do Brukseli w ważnej sprawie. Grabiec: Ma plan

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk spotka się w tym tygodniu w Brukseli z najwyższymi urzędnikami unijnymi, by naprawić relacje z Unią Europejską i odblokować zamrożone fundusze dla Polski. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej spotka się w środę z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

Przedstawiciele KO, TD i Lewicy zapowiadali, że jeżeli obejmą władzę, to doprowadzą do wypłacenia Polsce środków z KPO. W trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk zapowiedział nawet, że, odblokuje KPO "dzień po wyborach". – Składam tu, w Sopocie, uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy – mówił w sierpniu.

Tusk jedzie do Brukseli. Grabiec: Ma plan

– Tak jak obiecał Donald Tusk, że chwilę po wyborach, jak już będzie miał jakikolwiek wpływ na rzeczywistość w Polsce, dziś na razie jeszcze wciąż nie jest wskazany przez prezydenta jako premier, ale zamierzamy ten czas wykorzystać, stąd ta wizyta – skomentował na antenie TVN 24 Jan Grabiec.

– Przede wszystkim spotka się z Ursulą von der Leyen – podkreślił. – To jest to spotkanie kluczowe, szefowa Komisji Europejskiej, wiemy, że to od Komisji zależy kształt KPO, zależą kamienie milowe, ocena tego, co się dzieje w Polsce. My nie zamierzamy naruszać ani polskiej Konstytucji, ani traktatów unijnych, to wielokrotnie deklarowaliśmy, ale nie wystarczy w tym zakresie jakby nasza dobra wola, bo wiemy, że zadziało się bardzo wiele złego w ostatnich latach, to trzeba odkręcać – powiedział Jan Grabiec.

– Jednocześnie zadbać o to, żeby te pieniądze pojawiły się jak najszybciej. Nie czekać miesiąca, dwóch, pięciu, ośmiu, na to, aż skończy się proces legislacyjny, aż uda się przeforsować wszystkie zmiany, wprowadzić w życie, ale zapewnić szybką ścieżkę dotarcia do funduszy unijnych. Wiem, że Donald Tusk ma plan w tej sprawie – kontynuował.

Odblokowanie pożyczki na KPO?

Media przypominają, że na początku czerwca 2022 roku Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak ostatecznie pieniądze nie zostały wypłacone.

Spór Warszawy z Brukselą w tej sprawie ciągnął się przez wiele miesięcy. Choć Warszawa realizowała kolejne warunki KE (tzw. kamienie milowe), to transze pożyczki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej nie zostały uruchomione.

Amerykańska agencja prasowa Reuters, która także pisze wyjeździe Tuska do Brukseli, przypomina, że z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić 35,4 mld euro w pożyczkach oraz do wartych 76,5 mld euro funduszy spójności.

