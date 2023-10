PiS przegra kolejne wybory? Palade: Prosta droga do łomotu

Jak donoszą media, zapadły formalne decyzje co do funkcji, jakie będą pełnić Elżbieta Witek i Mariusz Błaszczak. Wirtualna Polska podaje, że Prezydium Komitetu Politycznego PiS podjęło dwie decyzję dotyczące personaliów w Sejmie przyszłej kadencji. Mariusz Błaszczak zostanie szefem klubu parlamentarnego PiS. Z kolei Elżbieta Witek ma być kandydatką na wicemarszałka Sejmu.

Portal wskazuje, że za decyzją władz partii miały względy konsolidacji środowiska Zjednoczonej Prawicy. Oboje politycy mają bowiem mieć dobre kontakty ze wszystkimi frakcjami tworzącymi ZP.

Ekspert od sondaży Marcin Palade ocenia, że bez dogłębnej przebudowy organizacyjnej, pożegnania się ze "zgranymi twarzami", oraz osłabienia, "niedających się wytłumaczyć logicznie dotychczasowymi wpływami, Dzierżyńskich Patriotów z frakcji instytucjonalno-rewolucyjnej", PiS już nigdy nie wróci do władzy. "Wie to każde dziecko w młodszej grupie przedszkolnej" – podkreśla.

Palade: PiS może dostać łomot

Palade podkreśla, że najbliższe trzy-cztery miesiące będą testem dla PiS, czy politycy są zdolni do "egzystencji w świecie realnym".

"Po co najmniej czterech bujania w jedynie patriotycznych obłokach. Brak zmian to prosta droga do łomotu w wyborach samorządowych, konsekwencją czego będzie spadek aktywności w wyborach do PE. Po czym oddanie Belwederu w 2025 będzie już tylko formalnością" – wskazuje w swoim wpisie na portalu X.

Ekspert wskazuje, że podstawowy problem Kaczyńskiego polega na tym, że samo zainteresowanych zmianą jest w partii niewielkie.

"Na Wiejską dostali się bowiem w większości przedstawiciele, mocno zużytego konsumpcją, aparatu. Przebudowa oznacza osłabienie ich pozycji na przyszłość i to na poletku, gdzie zabraknie fruktów władzy a pozostanie jedynie opozycyjna smuta. Konkludując: łatwo Nowogrodzkiej tej zimy nie będzie, ale bez jakiegokolwiek ruchu, w obszarze oddziaływania na co trzeciego wyborcę w Polsce, będzie na długi czas beznadzieja" – ocenia Palade.

