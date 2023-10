Włochy. Meloni: Zawsze uważałam Jana Pawła II za "swojego" świętego

Okazją do zamieszczenia tych słów była pierwsza rocznica jej zaprzysiężenia jako szefowej rządu 22 października – w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

Oto treść jej wpisu:

"Dziś przypada liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II. Wypadło ono także 22 października 2022, gdy weszłam do Kwirynału [siedziba prezydenta Włoch - KAI] i złożyłam przysięgę jako przewodnicząca Rady [Ministrów]. Zawsze uważałam Karola Wojtyłę trochę jak "swojego" świętego i lubię myśleć o tym, że chroni on mnie z góry. I rok temu, gdy uświadomiłam sobie ten "zbieg okoliczności", byłam wzruszona i miałam wrażenie, że na drodze, którą zamierzałam rozpocząć, będę zawsze miała go obok siebie. Jan Paweł II nauczył mnie wielu rzeczy. Wiele z nich bardzo cenię i ukierunkowują one moje zaangażowanie. "Wolność polega nie na tym, aby robić to, co nam się podoba, ale na tym, aby mieć prawo robić to, co należy" – mawiał on. I ja jestem wolną osobą i będę nią niezależnie od wszystkiego i zawsze będę starała się robić to, co powinnam".

"Wybitna osoba". Meloni cytuje św. Jana Pawła II

Nie jest to pierwszy raz, gdy szefowa włoskiego rządu wyraża swoje przywiązanie do postaci św. papieża-Polaka.

– Kiedy został uformowany nowy, włoski rząd i poprosiliśmy o wotum zaufania, to był 22 stycznia. Przypomniał mi się wtedy polski papież Jan Paweł II, święty, wybitna osoba. Miałam przywilej poznać go osobiście. I wtedy zacytowałam Jana Pawła II i teraz chcę się podzielić tym cytatem – mówiła w lipcu, podczas pobytu w Warszawie.

– Jan Paweł II powiedział, że wolność nie polega na tym, że robi się to, co się chce. Polega na tym, że ma się prawo robić to, co powinniśmy. Jesteśmy wszyscy wolni, zawsze byliśmy wolni. I dlatego właśnie będziemy robić to, co należy zrobić. Przywrócimy ducha i tożsamość naszemu kontynentowi – podkreśliła Giorgia Meloni.

