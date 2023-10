Konfederacja po konsultacjach z prezydentem. "Nie poprzemy ani rządu PO, ani PiS"

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie zakończyło się spotkanie przedstawicieli Konfederacji z Andrzejem Dudą.

"W ramach konsultacji z komitetami wyborczymi, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji, prezydent Andrzej Duda przyjął dziś w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli KW Konfederacja Wolność i Niepodległość" – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

Podczas konsultacji u prezydenta Konfederację reprezentowali: Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Włodzimierz Skalik oraz Przemysław Wipler.

Z kolei głowie państwa w trakcie spotkania towarzyszyli szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek oraz ministrowie Małgorzata Paprocka i Wojciech Kolarski.

Konfederacja u prezydenta Dudy

– Rozmawialiśmy o sytuacji zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Zadeklarowaliśmy, że zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, nie poprzemy ani rządu PO, ani PiS. Naszym interesem jest realizowanie naszego programu, w związku z czym, będziemy oczywiście popierać wszystkie ustawy, które uważamy za słuszne, sprzeciwiać się wszystkim ustawom, które uważamy za szkodliwe, niezależnie od tego, kto te ustawy będzie proponował – powiedział Sławomir Mentzen na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

– My również pytaliśmy pana prezydenta o jego ocenę sytuacji, w jakiej jest państwo polskie, o kondycję polskiej obronności, stan uzbrojenia, przekazywanie polskiego uzbrojenia na Ukrainę, relacje z władzami państwa ukraińskiego, w tym z prezydentem Zełenskim – podkreślił Krzysztof Bosak.

Zdaniem współprzewodniczącego Konfederacji, była to "bardzo pożyteczna rozmowa". – I zaproszenie ze strony pana prezydenta do dalszego kontaktu, z którego z pewnością będziemy korzystać przez tę kadencję Sejmu, dopóki pan prezydent Andrzej Duda jest prezydentem, po to, żeby dbać o realizację programu Konfederacji – zapewnił Bosak.

Rozmowy w Kancelarii Prezydenta

We wtorek w Pałacu z prezydentem rozmawiali przedstawiciele PiS oraz KO. W środę z Andrzejem Dudą spotkali się najpierw liderzy Trzeciej Drogi, a następnie Lewicy i Konfederacji.

Media podają, że w czwartek Kancelaria Prezydenta ma podsumować przeprowadzone we wtorek i w środę konsultacje z komitatami wyborczymi, które wprowadziły swoją reprezentację do Sejmu.

