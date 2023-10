PiS wciąż walczy o większość. Szczucki: Rozmowy, które się toczą, lubią spokój

Politycy PiS powtarzają, że prowadzą negocjacje z PSL z sprawie możliwej koalicji. Ryszard Terlecki przyznał w Polskim Radiu, że niekiedy rozmowy te są zaskakująco dobre. Oficjalnie jednak ludowcy odżegnują się od jakiejkolwiek współpracy z partią Kaczyńskiego. Również przedstawiciele Konfederacji zapewniają, że nie wejdą we współpracę ani z PiS ani z KO.

– Te ponaglanie, presja wywierana na prezydenta, może wywołać takie wrażenie, że to paliwo opozycji, które ma ich jednoczyć, a tym paliwem jest nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości i chęć odsunięcia nas od władzy, że to paliwo może się wyczerpać. (…) Absolutnie nie ma miejsca na ponaglanie pana prezydenta, suweren przemówił także cztery lata temu kiedy wybrał Sejm, Sejm ma prawo dokończyć swoją kadencję – powiedział na antenie telewizji wPolsce.pl prof. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji.

"Nie można być pewnym"

Zaznacza, że PiS prowadzi rozmowy mające dać szansę na stworzenie rządu. – Rozmowy się toczą, to nie będzie łatwe zadanie, jest sporo przesłanek, które wskazują, że to może być zadanie, które ostatecznie się nie powiedzie. Nie możemy być tego jednak pewni do ostatniego momentu, kiedy posłowie zostaną poproszeni o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. To jest też dodatkowy czas na poprowadzenie tych rozmów – zastrzega polityk.

Szczucki zaznacza, że "stronnictwem, z którym można nawiązać współpracę, z którym odnajdujemy elementy wspólne, zwłaszcza w obszarze idei i wartości, to jest Polskie Stronnictwo Ludowe". Na uwagę, że nawet hipotetyczna koalicja PiS-PSL nie dałaby większości, odpowiedział: – Polityka i te rozmowy, które się toczą, lubią spokój. O wszystkich tych rozmowach publicznie nie mówimy, a one są podejmowane. Czy przyniosą skutek? Zobaczymy, tym narzędziem weryfikacji skuteczności tych rozmów, przekonywania programowego potencjalnych koalicjantów do współpracy z nami, będzie ten moment głosowania na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu.

