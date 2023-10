Trela: Panie prezydencie, proszę się nie bać Jarosława Kaczyńskiego

W środę do Pałacu Prezydenckiego przybyli współprzewodniczący Nowej Lewicy – Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń oraz liderzy partii Razem – Adrian Zandberg i Magdalena Biejat.

Andrzej Duda zaprosił na konsultacje przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych, które wprowadziły posłów do Sejmu. Rozmowy te mają pomóc w podjęciu decyzji o tym, komu głowa państwa powierzy misję tworzenia rządu.

Chęć utworzenia koalicji rządzącej deklarują Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (sojusz PSL i Polski 2050) oraz Nowa Lewica. Kandydatem na premiera jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Trela do Dudy: Proszę się nie bać

– Nasi przedstawiciele nie usłyszeli nic, czego byśmy się nie spodziewali wcześniej (...). Jesteśmy w gronie tych partii politycznych, które tworzą zaplecze polityczne i są w większości parlamentarnej. Jesteśmy w gronie tych partii, które popierają Donalda Tuska jako kandydata na premiera. Nie interesuje nas żadna, absolutnie żadna dyskusja ani próba, chęć dyskusji z Prawem i Sprawiedliwością i oczekujemy (...), że Andrzej Duda nie będzie czekał do ostatniego konstytucyjnego terminu ze zwołaniem Sejmu – skomentował w rozmowie z Radiem Zet wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Tomasz Trela.

– Nie wiem, co jeszcze Andrzej Duda chce usłyszeć, co Andrzej Duda jeszcze musi zobaczyć. Wydaje mi się, że Andrzej Duda bije się ze swoimi myślami – stwierdził polityk.

– Andrzej Duda mógłby spróbować po ośmiu latach podległości pod Jarosława Kaczyńskiego wzbić się na niepodległość. Ja bym to doradzał prezydentowi. Panie prezydencie, proszę się nie bać Jarosława Kaczyńskiego, to jest już pan poseł, który też bierze uposażenie emerytalne, on nic już panu nie zrobi. Może pan próbować być pełnokrwistym prezydentem i zrobić tak jak nakazuje rozsądek, jak nakazuje logika, jak nakazuje arytmetyka. Trudno dyskutować z liczbami – mówił Trela.

