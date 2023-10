Szydło bije na alarm: Trzeba powstrzymać to szaleństwo

W środowym głosowaniu Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów. Za przyjęciem raportu głosowało 20 członków komisji, a sześciu było przeciw.

Treść dokumentu została uzgodniona przez przedstawicieli pięciu ugrupowań: Europejskiej Partii Ludowej, socjaldemokratów, liberałów, Zielonych oraz Lewicę. Zawiera propozycję 267 zmian w ramach Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Plany budzą ogromne kontrowersje przede wszystkim w związku z chęcią zniesienia prawa weta, a także skutkami w postaci przekazania Brukseli kolejnych kompetencji państw narodowych.

Szydło ostrzega ws. zmian w UE

W mediach społecznościowych sprawę komentuje była premier Beata Szydło. Polityk nie kryje, że sprawa jest bardzo poważna i dotyczy każdego obywatela Unii Europejskiej.

– Zmiany traktatowe forsowane na siłę w Parlamencie Europejskim odbiją się negatywnie na życiu każdego z was, każdego Europejczyka. Teraz jest czas, żebyście się tym zainteresowali. Poczytajcie, słuchajcie, śledźcie uważnie to, jakie zmiany forsuje lewicowo-liberalna większość w Parlamencie Europejskim. To będzie kształtowało życie nie tylko nasze, wasze, ale także waszych dzieci, naszych wnuków. Polska i Europa zmienią się na całe dekady – przestrzega europoseł PiS.

Szydło wezwała obywateli na działania. – Trzeba powstrzymać to szaleństwo. Można to zrobić. Ale musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że każdy z nas musi mieć świadomość tych zmian. Wybór jest prosty: czy chcemy zachować nasze wolności, czy chcemy, żeby decyzje o naszej przyszłości, o naszym codziennym życiu, o naszych podatkach, o tym, co dzieje się w każdym państwie członkowskim podejmowała egzekutywa lewicowo-liberalna w Brukseli – kontynuowała była premier.

