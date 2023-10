Co zrobi prezydent Duda ws. nowego rządu? Ekspert: Ma ważny interes

Andrzej Duda zaprosił na konsultacje przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych, które wprowadziły posłów do Sejmu. Rozmowy te mają pomóc w podjęciu decyzji o tym, komu głowa państwa powierzy misję tworzenia rządu.

Chęć utworzenia koalicji rządzącej deklarują Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (sojusz PSL i Polski 2050) oraz Nowa Lewica. Kandydatem na premiera jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Budowanie napięcia

Od ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych wszyscy zadają sobie pytanie o to, jaką decyzję podejmie prezydent Andrzej Duda w kwestii desygnowania kandydata na premiera. Według niepisanej tradycji powinien być to ktoś ze zwycięskiej partii. Problem w tym, że Prawo i Sprawiedliwość, choć wybory wygrało, nie ma zdolności koalicyjnej, co przyznają nawet niektórzy jego politycy.

Premier Mateusz Morawiecki ma być zdeterminowany, aby otrzymać misję powołania rządu. Tymczasem opozycja naciska na prezydenta, aby ten jak najszybciej powierzył to zadanie Donaldowi Tuskowi. Co zrobi Andrzej Duda?

– Ośrodek prezydencki ma ważny interes w tym, żeby przedłużać zainteresowanie swoim działaniem. Wręcz nawet generować napięcie – stwierdził politolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Rafał Chwedoruk.

Jego zdaniem, Andrzej Duda "chce przekonywać, że głowa państwa realnie stoi przed wyborem, choć w istocie jest nieco inaczej".

– Dzięki temu oddziałuje jakoś na przyszłą większość w Sejmie, a z drugiej strony pokazuje swoje znaczenie wewnątrz Zjednoczonej Prawicy (...) Tak to już jest w polityce, że dopóki show może trwać, to dotąd będzie konsekwentnie realizowane. Tym bardziej, że podmiot, który za tym stoi, niczego nie traci poprzez to przedłużanie – ocenił ekspert.

