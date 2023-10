Wanda Półtawska nie żyje. Skandaliczny wpis Środy

W środę zmarła prof. Wanda Półtawska. Informację o śmierci przekazał portal Vatican News.

"Zmarła prof. Wanda Półtawska, lekarka, w czasie II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, odznaczona Orderem Orła Białego. Była przyjaciółką św. Jana Pawła II. Należała do Papieskiej Rady ds. Rodziny. Módlmy się za jej duszę" – czytamy we wpisie na portalu X.

Skandaliczny wpis Magdaleny Środy

Magdalena Środa z Uniwersytetu Warszawskiego zamieściła skandaliczny wpis w tej sprawie, w którym nazwa Wandę Półtawską "złym duchem Jana Pawła II".

"To ona przerzuciła swoje wojenne traumy na wszystkie kobiety, z jakiś powodów uważając, że są złe i należy je karać, dyscyplinować a przede wszystkim panować nad ich płodnością. Papież ostro się za to zabrał i dostał kompletnej obsesji na punkcie zmuszania kobiet do rodzenia i wywyższania zapłodnionej komórki ponad wszystko" – stwierdziła pracownica Uniwersytetu Warszawskiego.

W dalszej części wpisu Środa stwierdza, że bezdzietni i kompletnie aseksualni papież i jego przyjaciółka, stworzyli ideologię poniżania kobiet i wywyższania płodów".

facebook

"Półtawska miała trwały dostęp do Wojtyły (podobnie jak kapciowy Dziwisz), nigdy nie wyleczyła się ze swoich obsesji, papież je umocnił w swoim nauczaniu. Ten horror kobiet oparty na przyjaźni dwojga dziwnych ludzi (ona - poraniona, on niezdolny do pełnego życia z racji funkcji i przywilejów) trwa (w Polsce) do dziś" – dodaje na zakończenie swego wpisu.

Obrończyni życia

Wanda Półtawska urodziła się 2 listopada 1921 r. w Lublinie. Tam uczęszczała do szkoły sióstr urszulanek. Przed 1939 r. i w czasie II wojny światowej była harcerką. W 1941 r. została wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück, gdzie padła ofiarą eksperymentów pseudomedycznych.

Przeżyła wojnę i w 1951 r. ukończyła medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uzyskała oba stopnie specjalizacji i doktorat z psychiatrii. Jest profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Przyjaźniła się z kard. Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II (była obecna przy jego śmierci). O ich bliskich relacjach opowiada książka "Beskidzkie rekolekcje".

W 2016 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył Wandę Półtawską Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy publicznej i państwowej".

O życiu Wandy Półtawskiej opowiada film dokumentalny zatytułowany "Duśka" w reżyserii Wandy Różyckiej-Zborowskiej.

