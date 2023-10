Likwidacja IPN? Prof. Wysocki: Stare siły reżimu próbują przywrócić swoją wizję

DoRzeczy.pl: Panie profesorze, Lewica zapowiedziała likwidację Instytutu Pamięci Narodowej. Jaką rolę w budowaniu tożsamości narodowej odgrywa ta instytucja?

Prof. Wiesław Wysocki: To jest akcja sił związanych z datą 22 lipca oraz tych, którzy wsparli ich swoją integracją wokół daty 4 czerwca, przeciwko siłom narodu skupionym wokół daty 11 listopada. To konfrontacja dwóch sił. Siły obcej, niesuwerennej, inspirowanej z zewnątrz z siłą rodzimą, niepodległościową. IPN powstał po to, by w wolnej Polsce pokazać te elementy historii związanej z ideą niepodległości. Idea niepodległości, ludzie niepodległości byli likwidowani, tłamszeni, zamazywani, jeśli chodzi o ich rolę w dziejach. To wszystko IPN ma za zadanie oczyścić, odblokować, ujawnić, afirmować. Kształtować kolejne pokolenia w duchy właśnie niepodległości. Stare siły reżimu, podległości, próbują za wszelką cenę przywrócić swoją wizję. To wizja obca w patrzeniu na naszą historię i kształtowanie nowych pokoleń.

Włodzimierz Czarzasty niedawno powiedział, że to nie komuniści stoją za morderstwem księdza Jerzego Popiełuszko, a bandyci. Czy to szkodliwa narracja?

On miał rację. Komuniści to w gruncie rzeczy bandyci. Proszę mi przedstawić ideowego komunistę. Mogę zrozumieć, że to próba pokazania, że to system komunistyczny był znakomity, tylko ludzie byli źli. To nie jest prawda. Ten system był zniszczony, poddany degrengoladzie, był destrukcyjny sam w sobie. Nie można komunizmu i komunistów wybielać, zwłaszcza że tak jak dzisiaj potępiamy narodowych socjalistów, to także musimy widzieć komunizm i komunistów na równi z nim. System nazistowski i system komunistyczny to dwa bliźniaki polityczne. To, że czasem się ze sobą skłóciły to najmniejszy problem, w rodzinie tak bywa. To bliźniacze, lewackie systemy, które są destruktywne.

