Nowy kierunek Zjednoczonej Prawicy? PiS szykuje zimowy kongres programowy

Choć wybory do Sejmu wygrało PiS, to opozycja zdobyła większość mandatów i szykuje się do przejęcia władzy.

Co prawda, w mediach politycy Prawa i Sprawiedliwości opowiadają o prowadzonych rozmowach z PSL-em, ale liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy jasno oświadczyli, że ich wspólnym kandydatem na premiera jest Donald Tusk.

We wtorek i w środę w Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje Andrzeja Dudy z komitetami wyborczymi, które dostały się do Sejmu X kadencji. – Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną, które mają swojego kandydata na premiera. Jedną grupą jest Zjednoczona Prawica, drugą jest Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. PiS poinformowało mnie, że kandydatem na premiera z ich strony jako ugrupowania, które wygrało wybory, będzie Mateusz Morawiecki. Poinformowali także, że zakładają, że będą posiadali większość na sali sejmowej, która umożliwi poparcie tego kandydata i jego propozycję ws. rządu – przekazała w czwartek głowa państwa.

Nowy kierunek PiS?

Dziennik "Rzeczpospolita" wskazuje, że powyborcza strategia polityczna Prawa i Sprawiedliwości będzie się opierać na trzech czynnikach. Zimą PiS chce zorganizować kongres programowy. Wydarzenie ma rozpocząć kampanię samorządową.

Jak już wcześniej informowaliśmy, w PiS-ie ma powstać zespół odpowiedzialny za rozliczanie rządu Donalda Tuska. Na jego czele stanie Mateusz Morawiecki, a w skład zespołu mają wchodzić zarówno obecni ministrowie, jak i nowi posłowie oraz politycy obozu Zjednoczonej Prawicy.

"Polityczny kalendarz ma dla PiS pracować tak, że pierwsze 100 dni nowego rządu Donalda Tuska wypadną wiosną, na kilka tygodni przed wyborami samorządowymi" – pisze "Rzeczpospolita". Według rozmówców z Prawa i Sprawiedliwości, wtedy może dojść do pierwszego poważnego politycznego przesilenia.

