"Dał nam jasną sugestię". Hołownia uważa, że prezydent wskaże Tuska na premiera

Hołownia powiedział na konferencji prasowej w Białymstoku, że prezydent Andrzej Duda w czasie konsultacji w Pałacu Prezydenckim "wyznaczył pewien jasny cel, podał jasną sugestię". – Jeżeli przyjdziecie do mnie ze składem rządu i z umową koalicyjna to wydaje się prawdopodobne, że waszego kandydata na premiera powołam w pierwszym kroku – stwierdził.

– Powinniśmy to zrobić i jestem przekonany, że będziemy gotowi z tym tak, żeby prezydent nie miał już żadnych wątpliwości. Żeby było dla wszystkich jasne, że koalicja sił demokratycznych jest gotowa do wzięcia odpowiedzialności za Polskę już teraz, a nie dopiero po nieporadnych próbach okłamywania ludzi uskutecznianych teraz przez odchodzącego na szczęście do historii premiera Morawieckiego – mówił szef Polski 2050.

Hołownia o tworzeniu rządu: Rozmowy trwają. Jestem przekonany, że zdążymy

– Chcemy razem zmieniać Polskę, chcemy nasz sposób myślenia przenieść na relację z innymi ugrupowaniami opozycji demokratycznej, a za chwilę, mam nadzieję, koalicji rządowej – oświadczył Hołownia, zaznaczając, że do pierwszego posiedzenia Sejmu zostało dwa tygodnie.

– To czas, który musimy wykorzystać na jak najszybsze przygotowanie podziału zakresów odpowiedzialności, propozycji składu przyszłego rządu, umowy koalicyjnej, która w naszym przekonaniu powinna być jawna. To mało czasu, ale rozmowy trwają i jestem przekonany, że zdążymy – podkreślił.

Prezydent: Mamy dwóch poważnych kandydatów na premiera

We wtorek w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, natomiast w środę rozmawiał z politykami Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. W czwartek prezydent wygłosił oświadczenie, podczas którego podsumował przebieg konsultacji.

– Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i które mają swojego kandydata na premiera – poinformował prezydent, dodając, że chodzi o Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska.

Jest data pierwszego po wyborach posiedzenia Sejmu

Andrzej Duda przekazał w swoim oświadczeniu, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji zwoła w poniedziałek, 13 listopada. Obecna kadencja upływa w niedzielę, 12 listopada.

Zgodnie z Konstytucją, prezydent musi zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu w ciągu 30 dni od dnia wyborów, czyli najpóźniej 14 listopada.

Ustawa zasadnicza przewiduje trzy kroki wyłonienia nowego premiera i rządu. Jeśli gabinet nie uzyska wotum zaufania, prezydent będzie musiał skrócić kadencję parlamentu i zarządzić nowe wybory.

Czytaj też:

Tusk premierem? "Zadaniem prezydenta jest niedopuszczenie do tego"