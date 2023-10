Sterczewski: Wraz z nowym rządem musi się zmienić podejście do uchodźców

Sterczewski znany jest z troski o los nielegalnych migrantów, przekraczających granicę polsko-białoruską. – Dokładnie nie wiem, ile osób zmarło na granicy polsko-białoruskiej – polski rząd wprowadził tam stan wyjątkowy, co utrudnia sprawdzenie, co tam się dzieje – powiedział w RMF FM.

– Wiemy o około 50 osobach i setkach zaginionych z tego, co wiemy, na granicy polsko-białoruskiej zmarły i mężczyźni, i kobiety, i dzieci. To, co musi się zmienić wraz z nowym rządem, to podejście polskich służb do uchodźców. Muszą powstać punkty recepcyjne, potrzebna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, pomóc uchodźcom, rozpatrzeć wnioski azylowe – przekonuje poseł KO.

– Wbrew deklaracjom rządu PiS, nie ma monitoringu na granicy z Białorusią. Monitoring jest potrzebny. Muszą się skończyć też push-backi – zaznacza Franciszek Sterczewski.

Sterczewski: Wyrok TK ws. aborcji jest nieprawomocny

Polityka pytano też o kwestię aborcji, która już teraz dzieli KO, Trzecią Drogę oraz Lewice, chcące budować wspólnie rząd. Sterczewski wyraził przekonanie, że "w sprawie dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji należy uznać, że tzw. wyrok TK z 2020 roku w sprawie ustawy o planowaniu rodziny z jest nieprawomocny". Zdaniem posła "obecny TK działa nielegalnie".

– Uznanie tzw. wyroku TK ws. aborcji byłoby krokiem do liberalizacji prawa aborcyjnego. Mam nadzieję, że w nowym Sejmie znajdzie się większość do uchwalenia prawa do legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży – powiedział gość RMF FM.

Podobne podejście do tej kwestii wyraził Piotr Zgorzelski z PSL. Jego zdaniem również wystarczy orzeczenie TK uznać za "nieważne". – Zgodzę się na jedno, by zakończyć piekło kobiet, a można to zrobić uznając za nieważne orzeczenie TK i na bazie kompromisu wypracować dobre rozwiązania – mówi Gość Radia ZET.

