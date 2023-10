Nie tak dolarsowo

Można śmiało rzec, że pochodząca z Białegostoku rezydentka Miami stała się wręcz pierwszoligową celebrytką. Nie, nie, nie w USA. W Polsce. Tak czy inaczej, biznes się kręci. Nie bez znaczenia są kolejne plotkarskie aferki, które usilnie rozpętuje wokół samej siebie. Aferka najnowsza wybuchła po opinii, którą na temat Kerolajn ośmieliło się wygłosić małżeństwo Rubików, również zamieszkujące Ju Es Ej. Podczas relacji live na Instagramie Agata Rubik odniosła się do komentarza internauty, który wymienił „biegającą bez majtek” Derpienski jako jeden z minusów życia w Miami. Modelka w odpowiedzi napisała wówczas, że „najgorsi ci, co bez majtek biegają”, co wyraźnie rozjuszyło 23-letnią Derpienski. W rozmowie z Pudelkiem zarzuciła Rubikom, że nie stać ich na życie w Miami i muszą dorabiać na dożynkach.