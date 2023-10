Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Znów będziemy mieć premiera Tuska, postępową koalicję z tylko lekko ją uwsteczniającymi Kosiniakiem-Kamyszem i Hołownią, Europa się cieszy, Nowy z Tarnowa w popłochu niszczy dokumenty, cały open spejs zawalony niszczarkami – no obłęd.

W każdym razie czujemy się, jakbyśmy byli znów w 2012 r. i mogli odetchnąć pełną piersią – gdyby tylko nie ten Duda. Bo sami wiecie: do pełnego powrotu do stanu sprzed krwawej pisowskiej dyktatury brakuje nam tylko obsadzenia urzędu prezydenta. Niestety, musimy jeszcze zaczekać dwa lata, ale co tam, przetrwaliśmy dyktaturę, przetrwamy i to.