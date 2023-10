Nasze drogie rodzicielstwo

Roczny chłopiec poszukuje doświadczonej i opiekuńczej niani. Komorów pod Warszawą. Godziny pracy: 8–17 lub 9–18. Od grudnia. Wynagrodzenie 4500 zł netto do lekkiej negocjacji”.

„Szukamy doświadczonej niani do noworodka na cały etat. Współpraca długoterminowa. Praca od poniedziałku do piątku, godziny 8–16. Wynagrodzenie do 35zł/h, do 5600 zł/miesięcznie. Warszawa”.

„Od grudnia/stycznia poszukujemy niani dla noworodka. Wymagania: doświadczenie w opiece nad noworodkami potwierdzone referencjami od poprzednich pracodawców; doświadczenie w opiece nad dziećmi potwierdzone referencjami powyżej 3 lat; wysoki poziom kultury osobistej; dyskrecja; znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (swobodna komunikacja); ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci; dyspozycyjność i elastyczność (podróże). Praca bez zamieszkania w Warszawie, w innych krajach z zamieszkaniem. Rodzina oferuje długoletnią współpracę i atrakcyjne warunki zatrudnienia (pensja od 6000 zł netto, w zależności od kwalifikacji kandydatki)”.