Ludzie cierpią na pamięć

Pomocy potrzebuje wiele osób, które cierpią na pamięć i nie mogą się z niej do końca uwolnić. Stop. Do nich należy m.in. lider Polski 2050, Szymon Hołownia, który jeszcze w sierpniu mówił: „Ja wiem jedno, na Trzeciej Drodze Kołodziejczaka nie będzie. Jeżeli w takim sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Po prostu nas tam nie będzie”. Stop. Hołownia jest jednak w pewnym sojuszu z Kołodziejczakiem, wybranym z listy Koalicji Obywatelskiej, i to jest trudne. Stop.