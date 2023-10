Wałęsa: Ostrzegam. Ostatnia szansa dla PiS

Mimo że PiS nominalnie wygrało wybory, to nie dysponuje odpowiednią liczbą mandatów, która umożliwiłaby sformowanie rządu. KO, TD i Lewica będą miały natomiast 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej to one przejmą władzę. Wszystkie trzy formacje deklarują chęć wstąpienia do takiej koalicji.

Co się zmieni za nowej władzy? Politycy opozycji już teraz zapowiadają wielkie reformy – likwidację CBA, IPN, wstrzymanie CPK oraz gruntowną reformę mediów publicznych. Wielu dziennikarzy dotychczas pracujących w TVP czy Radiu Polskim ma stracić pracę.

Lech Wałęsa ostrzega

Zdaniem byłego prezydenta Lecha Wałęsy Jarosław Kaczyński może jednak tak łatwo się nie pogodzić z utratą władzy. "Ostrzegam. Ostatnia szansa dla PIS 11 listopada" – napisał w mediach społecznościowych.

Co jednak dokładnie przewiduje Wałęsa? Ciężko powiedzieć. "Wielka prowokacja Stan.....i zatrzymana czasowo demokracja" – napisał w dalszej części komentarza na Facebooku.

"Ci są wstanie i to zainicjować za mojej Prezydentury nie udało im się to.Opisał całość tamtych zdarzeń Generał Weiner w swej dostępnej książce" – dodaje.

Czy Wałęsa jest zadowolony z wyborów?

Kilka dni temu były prezydent został zapytany, czy jest zadowolony z wyniku wyborów. – Na tyle nas było stać. Ja bym chciał abyśmy zaczęli porządkować scenę polityczną w Polsce. Porządkowanie to na nowo trzeba zdefiniować lewicę, prawicę, partie chrześcijańskie i dokończyć demokrację. Będzie ona piękna, pod warunkiem, że wprowadzimy, że nie więcej niż dwie kadencje. Do tego czytelność finansowania. Gdybym taki program spotkał, to byłbym zadowolony. Na razie żadna partia tego nie proponuje – stwierdził Wałęsa w rozmowie z portalem 7dni.pila.pl.

