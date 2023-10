Niemiecki dziennikarz nie mógł uwierzyć w dane. "Powinniśmy przeprosić PiS"

Badania przeprowadzono łącznie w 13 krajach Unii Europejskiej na 6750 czarnoskórych osobach. 45 proc. ankietowanych zadeklarowało, że doświadczyło dyskryminacji.

Z raportu wynika, że problem rasizmu znacznie się nasilił w porównaniu z poprzednim badaniem z 2018 roku. Wówczas średni odsetek dyskryminowanych Europejczyków wyniósł 39 proc.

Co ciekawe, najmniej rasistowskimi państwami Europy są Polska i Portugalia, z kolei najbardziej rasistowskie kraje Unii Europejskiej to Austria oraz Niemcy.

Fleischhauer: Trzeba przeprosić PiS

Wyniki raportu skomentował w mediach społecznościowych niemiecki dziennikarz Jan Fleischhauer, który nie potrafił powstrzymać zdziwienia.

"Kto by pomyślał: Polska jest najbardziej wolnym od rasizmu krajem w Europie. Chyba wszyscy powinniśmy przeprosić PiS i prawicowy rząd w Warszawie - napisał Fleischhauer na portalu X (wcześniej Twitter).

twitter

Rasizm w Europie. Wyniki raportu

Tak się prezentują pełne wyniku unijnego sondażu:

Austria - 67

Niemcy - 65

Finlandia - 57

Dania - 47

Luksemburg - 44

Belgia - 44

Irlandia - 44

Włochy - 33

Francja - 29

Hiszpania - 24

Szwecja - 21

Polska - 19

Portugalia - 17

Dyrektor FRA Michael O'Flaherty stwierdził, że wzrost rasizmu jest "szokujący". Jednocześnie zwrócił się do państw członkowskich UE z apelem, by zagwarantować "osobom pochodzenia afrykańskiego możliwość korzystania ze swoich praw - bez rasizmu i dyskryminacji".

"Powiedzmy to jeszcze raz: dla rasizmu nie ma miejsca w Europie. Konfrontacja z prawdziwą skalą rasizmu jest zarówno szokująca, jak i wstydliwa. Odkrycia te powinny być sygnałem do działania w sprawie równości i włączenia ludzi pochodzenia afrykańskiego" - napisał O'Flaherty w przedmowie do unijnego raportu.

Czytaj też:

Nasila się narracja proimigracyjna. Tornielli: Papież o gościnności wobec przybyszów