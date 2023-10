"Prezydent miał rację". Mastalerek przypomina próbę stworzenia koalicji

"Prezydent Andrzej Duda miał rację. W 2020 r. był najlepszy czas, żeby zacząć przygotowywać grunt pod budowę Koalicji Polskich Spraw. Pytanie czy jeszcze kiedyś będzie na to moment?" – napisał Mastalerek na platformie X (dawniej Twitter).

Zareagował w ten sposób na wpis dziennikarza Polsatu Marcina Fijołka, który napisał: "Trzy dni przed ciszą wyborczą w 2020 r. prezydent Andrzej Duda sugerował potrzebę współpracy z PSL i Konfederacją. To był kampanijny projekt. Ale nie zdziwię się, jeśli hasło «koalicji polskich spraw» kiedyś - choć pewnie nie dziś - wróci do gry".

Koalicja Polskich Spraw. O czym mówił prezydent?

– Dziś szczególnie potrzebujemy w Polsce opozycji konstruktywnej. Dlatego zaprosiłem do Koalicji Polskich Spraw ugrupowania opozycyjne: PSL, Kukiz'15 czy Konfederację. Mówię, spotkajmy się, porozmawiajmy o sprawach najważniejszych. Może wypracujemy płaszczyznę, na której uda nam się współpracować dla Polski. Przecież wszyscy widzimy, co dzieje się na świecie. My jeszcze tego tak nie odczuliśmy, ale konsekwencje kryzysu będą, nie ma się co łudzić – mówił prezydent w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" opublikowanym w sierpniu 2020 r.

Z kolei na antenie Polsatu Duda tłumaczył, że w ramach Koalicji Polskich Spraw należy "szukać porozumienia wśród ludzi, którzy w różnych kwestiach mają różne poglądy, ale w zakresie tych właśnie najważniejszych wartości, polskich spraw, są gotowi być razem". – Tak jak tamten rząd Wincentego Witosa wtedy, odrzucając wszelkie partykularyzmy partyjne, stworzył jedność, która obroniła Polskę – argumentował.

Kto kandydatem na premiera? Konsultacje w pałacu

We wtorek w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, natomiast w środę rozmawiał z politykami Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. W czwartek prezydent wygłosił oświadczenie, podczas którego podsumował przebieg konsultacji.

– Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i które mają swojego kandydata na premiera – poinformował prezydent, dodając, że chodzi o Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska.

W wyborach parlamentarnych 15 października zwyciężyło PiS, uzyskując 194 mandaty w Sejmie, ale to opozycja może utworzyć rząd, ponieważ Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica mają razem 248 mandatów.

