"To jest silniejsze od nich". Jabłoński komentuje wpis Lisa

Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych odniosło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,38 proc. (7 640 485 głosów), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,70 proc. poparcia (6 629 145 głosów).

Kolejne miejsca zajęli: Koalicja Polska 2050-PSL (Trzecia Droga) - 14,40 proc. (3 110 534 głosów), Lewica - 8,61 (1 858 971 proc. głosów) oraz Konfederacja - 7,16 proc. (1 547 299 głosów). Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

Mimo to, to opozycja, a nie Zjednoczona Prawica ma większe szanse na stworzenie stabilnego rządu. Politycy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy twierdzą, że będą w stanie sformować rząd z Donaldem Tuskiem na czele. Zaczęli nawet rozmowy o podziale ministerstw. Inną kwestią, która przewija się przez ich wypowiedzi, jest rozliczenie polityków PiS za 8 lat ich rządów.

Szkalowanie wyborców

Inni idą jeszcze dalej i chcą rozliczać... wyborców głosujących na partię Jarosława Kaczyńskiego.

"Już w latach 2006-07 w polskiej polityce, ponad powagą spraw i celów państwowych, rozhuśtała się iście małpoludzia czereda. Czyli rządzący PiS i nabożnie otaczający tę partię »lud pisowski«" – pisze publicysta "Wyborczej" Jarosław Bratkiewicz.

Z kolei Tomasz Lis w swoim wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że "nic nie unicestwia kwestii odpowiedzialności tzw. ludu PiS-owskiego za wieloletni koszmar rządów PiS, który nieomal doprowadził do pełnoskalowej narodowej tragedii i katastrofy" i dodaje, że "jeśli obywatele mają prawa, to muszą mieć i obowiązki oraz ponosić odpowiedzialność".

"Ani rozbiory ani rządy PiS same się nie stały. To dzieło części narodu, która to cześć przynajmniej moralną odpowiedzialność za to ponosi. Chyba ze naprawdę ktoś ich uzna za kretynów. To zaś byłoby przecież nieeleganckie. N’est- ce pas?" – ocenił były redaktor naczelny "Newesweeka".

Jabłoński: Warto zapamiętać, co piszą

Na wpis dziennikarza zareagował wiceszef resortu spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

"To jest silniejsze od nich. «Małpoludy», «prymitywy», «znajdzie się komora». Oni po prostu tak o Was myślą. @lis_tomasz zauważa, że przyznawanie się do tego wprost nie jest dla nich korzystne – ale jednocześnie szczerze pisze, co myśli: głosowaliście na PiS? Musicie ponieść za to odpowiedzialność. Warto dobrze zapamiętać co piszą w tych dniach. I nie zapominać z kim mamy do czynienia" – ocenił polityk.

twitterCzytaj też:

Jabłoński: Polska potępia działania mające charakter zbiorowej kary wobec ludności w Strefie GazyCzytaj też:

Jabłoński o Sikorskim: To powinni zobaczyć wszyscy, którzy rozważają głos na PO