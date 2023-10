Kaczyński stoi przed ważną decyzją. "W PiS plotkują o jeszcze jednym kandydacie"

W ramach powyborczych rozliczeń w obozie władzy ze stanowiska sekretarza generalnego PiS zrezygnował Krzysztof Sobolewski.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany w tym tygodniu przez dziennikarzy w Sejmie, czy zaskoczyła go ta dymisja, odpowiedział, iż "zawsze jest tak, że za nie do końca udaną kampanię ktoś musi ponieść konsekwencje". – No i na kogoś musiało paść – dodał.

Kaczyński szuka następcy Sobolewskiego

Według informacji "Gazety Wyborczej", która powołuje się na rozmowy z politykami Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński chce jak najszybciej wybrać nowego sekretarza generalnego, by ten uporządkował partię w terenie przed wiosennymi wyborami samorządowymi.

Potencjalnych następców Sobolewskiego jest kilku. Naturalnym kandydatem mógłby być jego dotychczasowy zastępca, wicesekretarz Piotr Milowański. Źródła "GW" twierdzą, że to polityk "zbyt wycofany, nie jest posłem, nie poprosi o tę funkcję i nie będzie robił w partii kampanii dla siebie".

Jak podkreśla dziennik, w kuluarach padają również nazwiska wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Zwłaszcza kandydatura tego drugiego budzi emocje w partii, a to ze względu na "szorstką przyjaźń" Sasina z premierem Mateuszem Morawieckim i jego otoczeniem.

O kim plotkuje się w PiS?

Według "Wyborczej", w PiS plotkują o jeszcze jednym kandydacie. Chodzi o ministra z Kancelarii Premiera, byłego wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, posła PiS. Gazeta zwraca uwagę, że jego atutem w oczach Kaczyńskiego jest przeszłość w Porozumieniu Centrum.

W wyborach parlamentarnych 15 października zwyciężyło PiS, uzyskując 194 mandaty w Sejmie, ale to opozycja może utworzyć rząd, ponieważ Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica dysponują razem 248 głosami (do większości potrzeba 231).

