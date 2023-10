"Zwolnię pana z tego obowiązku". Mazurek nagle przerwał rozmowę z Suskim

W wyborach parlamentarnych 15 października zwyciężyło PiS, uzyskując 194 mandaty w Sejmie, ale to opozycja może utworzyć rząd, ponieważ Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica mają razem 248 mandatów.

W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które dostały się do parlamentu. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 13 listopada.

– Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowisko premiera. Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i które mają swojego kandydata na premiera – poinformował prezydent Duda, dodając, że chodzi o Mateusza Morawieckiego oraz Donalda Tuska.

Suski: Nie będę się sam krytykował

– Nasi wyborcy mówią, żebyśmy nie oddawali władzy Tuskowi, bo zniszczy Polskę. Od nas nasi wyborcy wymagają, żebyśmy podjęli próbę utworzenia rządu – stwierdził Marek Suski, który w poniedziałek był gościem audycji radia RMF FM.

– Popełniliśmy błędy, ale proszę mnie nie pytać jakie. Nie będę się sam krytykował. Od krytykowania nas jest opozycja. Ważna jest także ocena obywateli. Proszę pozwolić, że nie będę mówił o przyczynach, chociaż wiem, jakie są. Opinią podzielę się z kolegami i koleżankami z partii – oznajmił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

– To nie jest przesadnie grzeczne. Słuchają nas miliony słuchaczy, pan przychodzi do radia i mówi ludziom tak: nie powiem wam, ale powiem moim kolegom – odparł prowadzący rozmowę Robert Mazurek. – Jak będzie podsumowanie kampanii wyborczej i tego, w jaki sposób sprawowaliśmy władzę, to ja to powiem. Od tego, by krytykować samych siebie, proszę mnie zwolni – przekonywał Marek Suski. – Marek Suski nie jest w stanie odpowiedzieć państwu na tak trudne pytanie, bo pan nie chce się do niczego przyznać. Panie pośle, bardzo mi było miło pana gościć, ale jeżeli pan nie chce odpowiadać na pytania, to chyba zwolnię pana z tego obowiązku – powiedział Mazurek i zakończył program przed czasem.

