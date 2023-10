Partia Razem zostanie w klubie Lewicy? "Pomysły są różne"

W poprzedniej kadencji Sejmu Lewica miała aż 49 mandatów. Teraz wprowadziła do parlamentu 26 posłów. Największe powody do radości ma partia Razem, która powiększała swój stan posiadania z sześciu do siedmiu mandatów poselskich, a także wprowadziła dwie osoby do Senatu.

Rozłam w Nowej Lewicy?

W programie "Studio PAP" Paulina Matysiak była pytana o to, czy jest plan na założenie koła partii Razem w nowym Sejmie. – Pomysły są różne – odpowiedziała polityk. – Natomiast, tak jak cztery lata temu, o tym, czy będziemy kołem czy będziemy w klubie Lewicy, zadecyduje Rada Krajowa partii Razem, która odbędzie się w tym tygodniu lub na początku przyszłego tygodnia. Ale w najbliższych dniach ta decyzja na pewno zapadnie – wyjaśniła.

Paulina Matysiak podkreśliła, że obecnie najważniejsza dyskusja dotyczy stanowisk w rządzie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy. – To jest chyba temat, który najbardziej przewija się przez media – zauważyła.

Kandydaci partii Razem startowali w tegorocznych wyborach parlamentarnych w ramach Komitetu Wyborczego Nowej Lewicy. Natomiast w kończącej się właśnie kadencji Sejmu politycy formacji, której współprzewodniczącymi są Magdalena Biejat i Adrian Zandberg, tworzyli Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy wraz z ugrupowaniem Nowa Lewica (dawny Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Wiosna Roberta Biedronia), a także Polską Partią Socjalistyczną.

Nowy rząd

W wyborach parlamentarnych 15 października zwyciężyło PiS, uzyskując 194 mandaty w Sejmie, ale to opozycja może utworzyć rząd, ponieważ Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica mają razem 248 mandatów.

W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które dostały się do Sejmu. – Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów na stanowisko premiera. Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i które mają swojego kandydata na premiera – przekazała głowa państwa, dodając, że chodzi o Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska.

