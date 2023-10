"Standardy z demokracji zachodniej". Opozycja chce nowego rozwiązania w Sejmie

Według mediów, najmocniejszym kandydatem na marszałka Sejmu jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia, choć chce nim być także Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Rozmowy na ten temat nadal trwają, choć wydaje się, że silniejszą pozycję ma w nich lider Polski 2050.

Rotacyjne stanowisko

Tymczasem sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński wskazuje, że funkcja marszałka Sejmu może być rotacyjna.

– To bardzo prawdopodobny scenariusz. Chcemy sięgnąć po dobre standardy, zresztą z demokracji zachodniej. W Parlamencie Europejskim takie rozwiązanie obowiązuje od wielu lat i myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie (...) Z tym, że dopóki nie będzie cała ta układanka rządowa dopięta, to ostateczne decyzje cały czas są przed nami – stwierdził w programie "Graffiti” Polsat News.

Polityk przyznał, że do wspomnianego stanowiska aspirują Trzecia Droga oraz Lewica. On sam większe szanse daje Szymonowi Hołowni. Na konkretne nazwiska przyjdzie jednak jeszcze poczekać.

– Swoje aspiracje do funkcji marszałka zgłosiła rzeczywiście Lewica i Trzecia Droga, a właściwie partia pana Szymona Hołowni i oni pewnie są najbardziej prawdopodobni na tych funkcjach. Ale tak jak powiedziałem, dziś spekulacje o tym, czy to będzie konkretna osoba, są przedwczesne – powiedział Kierwiński.

Rozmowy koalicyjne

Kierwiński przyznał także, że w tym tygodniu najprawdopodobniej nie uda się podpisać umowy koalicyjnej między trzema partiami, które chcą utworzyć rząd. Opozycji spieszy się, aby, jak ujął to polityk PO, "zamknąć wszelkie spekulacje i dywagacje pana prezydenta, kto ma większość".

– Myślę, że ten tydzień jeszcze przepracujemy bardzo ciężko, jeżeli chodzi o te kwestie merytoryczne. To nie jest perspektywa tego tygodnia [pokazanie umowy koalicyjnej - przyp. red.], ale będziemy starać się zakończyć te prace jak najszybciej – powiedział.

