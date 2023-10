"Maski opadły". Błaszczak: Takiej Polski chce dzisiejsza opozycja

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFEC) przyjęła w ubiegłym tygodniu sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów – o Unii Europejskiej oraz o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Główne propozycje to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE - w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności (art.3 TFUE),a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych (art.4), które obejmowałyby osiem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.

Polska mniej bezpieczna?

Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostrzegają, że proponowane zmiany mogą znacząco negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polski.

"Maski opadły. Podczas gdy politycy PO mówią o potrzebie szerszej integracji europejskiej w dziedzinie obronności, na światło dzienne wychodzą szczegóły zmian w traktatach unijnych. Ten plan to kompletne pozbawienie państw członkowskich kompetencji w kwestii rozwoju własnych sił zbrojnych i marginalizacja roli NATO w systemie bezpieczeństwa. Takiej Polski chce dzisiejsza opozycja" – napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

twitter

Z kolei Beata Szydło wskazuje, że zaproponowane przez Brukselę zmiany mogą doprowadzić do osłabienia pozycji NATO w Europie lub nawet do całkowitego jego wypchnięcia z kontynentu.

"Twórcy zmian w Traktatach Europejskich mają na celu - czego nie ukrywają we własnych pismach do Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego - zmniejszyć rolę NATO w Europie, a niewykluczone, że nawet wyprowadzić wojska USA z krajów Unii. To działanie szkodzące bezpieczeństwu Europy, a zwłaszcza Polski" – napisała polityk w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Parys: Są w Polsce politycy, którzy uważają, że lepiej samemu nie myślećCzytaj też:

"Minimum, aby Polska była bezpieczna". Mocne słowa Błaszczaka