Nowacka: Tusk doskonale wie, dzięki komu wygrał wybory

Jak podała pracownia Ipsos w swoim badaniu exit poll, 36,5 proc. kobiet postawiło na PiS. Na KO zagłosowało 33 proc. kobiet, a na Trzecią Drogę 13 proc. wyborczyń. Na Lewicę postawiło 10,1 proc. pań, na Konfederację 3,4 proc., na Bezpartyjnych Samorządowców 2,4 proc., a na partię Polska Jest Jedna 1,4 proc. kobiet.

Zdaniem poseł KO Barbary Nowackiej, jeśli Donald Tusk zostanie premierem nowego rządu, powinien pamiętać "dzięki komu wygrał". Polityk miała na myśli kobiety. Poseł liczy na silną reprezentację pań w gabinecie lidera KO.

– Proszę zwrócić uwagę, że to Koalicja Obywatelska doprowadziła do tego, że 49 procent kobiet była na listach. [Tusk - przyp. red.] Doskonale wie, jakie ma zobowiązania i dzięki komu wygrał wybory. Donald Tusk robi dziś wszystko, by parytet był zachowany i również w rozmowach koalicyjnych ten temat się pojawia. To jest nasze wspólne uzgodnienie, że będziemy dążyli do tego, by kobiet było jak najwięcej w rządzie – powiedziała podczas rozmowy w Radiu Zet.

Nowacka w MSZ?

W mediach pojawiły się doniesienia, że Nowacka mogłaby nieoczekiwanie zostać ministrem spraw zagranicznych. Jak na te informacje ocenia sama zainteresowana?

Nowacka odpowiada, że koalicjanci na razie "nie rozmawiają o personaliach". – Nie rozmawiamy o nazwiskach, na razie jedyne nazwisko, które dziś jest, to Donald Tusk. Cała reszta będzie wynikiem negocjacji. Na razie nie snuję absolutnie żadnych planów, bo musimy to dostosować do umowy koalicyjnej. Moje osobiste ambicje zostały zrealizowane 15 października, marzyłam o wygraniu z PiS-em – powiedziała.

– Morawiecki i Duda twierdzą, że PiS będzie rządził. Nawet z ich prawicowych mediów nie widać przymiarek do rządu. To jest kwestia pewnej logiki politycznej. Prezydent Andrzej Duda jako człowiek obozu PiS i rozsypującej się dziś prawicy, musi grać z nimi do końca – oceniła polityk.

Czytaj też:

Rzecznik PO: Nie rozumiem oczekiwań prezydenta wobec nas. To nie jego sprawaCzytaj też:

Paprocka: Konsultacje były traktowane przez prezydenta bardzo poważnie