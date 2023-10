Zuber: Nie jesteśmy gotowi na wejście do strefy euro

DoRzeczy.pl: Coraz częściej mówi się o zmianach które mają zajść w traktatach europejskich. Jedną z opcji jest obowiązek przyjęcia euro przez każde państwo. Co to może oznaczać dla Polski i polskiego złotego?

Marek Zuber: Musimy pamiętać o tym, że wstępując do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się przyjąć euro. Na dziś formuła zawarta w traktatach jest nieoczywista. Wstąpiliśmy do UE w 2004 roku, dziś mamy 2023 rok i dalej nie przyjęliśmy wspólnej waluty europejskiej. Mimo wszystko, jest to temat do wielkiej dyskusji w Europie.

Dlaczego?

Z jednej strony wspólna waluta jest elementem cementującym koncepcję wspólnej strefy, zwłaszcza w kwestiach gospodarczych i ekonomicznych. Z drugiej strony widzimy zagrożenia związane ze wspólną walutą, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy doszło do potężnego wzrostu inflacji. Nie w każdym kraju czynniki inflacyjne działały tak samo. Zupełnie inną sytuację w kontekście wzrostu cen gazu miała Hiszpania, a jeszcze inną Niemcy. Tu wchodzi polityka monetarna, która musi się do wszystkiego dostosować i jest jedna dla wszystkich krajów strefy euro. Widać, że obecny poziom stóp procentowych strefy euro jest za niski, a dla innych za wysoki. Posiadanie własnej waluty daje natomiast możliwość prowadzenia polityki monetarnej, co obserwowaliśmy w Polsce.

Czy wprowadzenie euro w Polsce pomogłoby polskiej gospodarce?

Ja jestem entuzjastą przyjęcia euro i uważam, że ten krok pomógłby polskiej gospodarce. Jednak dziś nie jest ten moment. Zresztą nie spełniamy nawet warunków nominalnych do tego. Myślę, że ważny jest dookreślenie realnych kryteriów, które będą obok kryteriów nominalnych. Odniesienie się do nich dawałoby większe bezpieczeństwo w przyjmowaniu wspólnej waluty europejskiej, tak żeby wejście do strefy euro związane było z przewagą pozytywnych czynników, w tym braku czynnika ryzyka kursowego.

