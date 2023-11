RPD ostrzega przed LGBT: Zadomowią się pseudotęczowe kolorowe szmaty

Mikołaj Pawlak opublikował felieton na portalu Niedziela.pl, w którym podkreśla potrzebę stawiania dzieciom jasnych granic. Jak tłumaczy granice nie są po to, by dziecko ich nigdy przekroczyło, gdyż tego się nie da uniknąć, tylko by zdawało sobie sprawę, gdzie zaczyna się niebezpieczeństwo.

RPD stwierdził następnie, że "wiatr historii zaczął właśnie wywiewać prawdziwych ratowników i pozwala ich miejsce zajmować pseudotęczowym przebierańcom", którzy chcą usuwać wszelkie granice.

"Gdy nad szkolnymi tablicami zamiast krzyży powszechnie zadomowią się pseudotęczowe kolorowe szmaty, a w niektórych dzielnicach miast – półksiężyce, będziemy żyć w świecie, w którym będą rządzić pokolenia wychowane bez wartości i zasad, nieznające granic i nieumiejące walczyć ze złem; które nie będą umiały przekazywać takich wartości swoim dzieciom. I wtedy dzisiejsze policyjne statystyki zaczniemy wspominać jako czas szczęśliwości i bezpiecznej oazy pokoju" – czytamy.

RPD dodaje, że "sami sobie ściągnęliśmy na głowę huragan" i w związku z tym sami musimy, we własnych domach, "zadbać o to, by nasze dzieci poznały granice dobra i zła. Od tego bowiem zależy ich bezpieczna przyszłość".

Lobby LGBT naciska na współpracowników Tuska

Z kolei we wtorek aktywista środowisk LGBT Bart Staszewski spotkał się z politykami KO, Lewicy oraz Trzeciej Drogi, którzy sformują nowy rząd.Tematem spotkania były zmiany w prawie.

Aktywista domaga się od polityków wdrożenia "Pakietu Pierwszej Pomocy dla społeczności LGBT+". Czym dokładnie ma być "Pakiet Pierwszej Pomocy"? Chodzi m.in. o nowelizację Kodeksu karnego, która zakaże "mowy nienawiści na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej".

Ponadto Staszewski domaga się "odpolitycznienie mediów publicznych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stworzenie kanału współpracy z organizacjami LGBT+ na poziomie rządowym, wstrzymanie toczących się konkursów grantowych Narodowego Instytutu Wolności i Funduszu Sprawiedliwości oraz kontroli rozstrzygniętych konkursów grantowych.

