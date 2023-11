Zmiana traktatów unijnych. Romanowski: Budowa IV Rzeszy

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFEC) przyjęła w ubiegłym tygodniu sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów – o Unii Europejskiej oraz o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Główne propozycje to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE - w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności (art.3 TFUE),a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych (art.4), które obejmowałyby osiem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację. Dokument przewiduje też uproszczenie procedury zawieszania w prawach członka tych państw, które naruszą "wartości unijne", takie jak "praworządność", "demokracja", "wolność", "prawa człowieka", czy "równość".

Przeciwnicy rozwiązań zawartych w raporcie podkreślają, że pojęcia te są zbyt ogólne, co daje możliwość interpretowania ich niemal na dowolny sposób. Kolejne zapisy, które budzą kontrowersje wśród przeciwników zmian, to dalsze wzmocnienie pozycji Komisji Europejskiej oraz pomysł wprowadzenia instytucji ogólnounijnego referendum.

Zmiana traktatów unijnych. Romanowski komentuje

O tych zmianach mówił w Telewizji Republika Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. – Jeżeli gdziekolwiek słyszę głosy, które mówią, że trzeba się zastanowić nad tą propozycją i ją przedyskutować, to przecież nie będziemy rozmawiać o likwidacji państwa polskiego. Chyba, że mamy po drugiej stronie zdrajców, bo to jedyne określenie, które jest możliwe. To likwidacja państw i tworzenie IV Rzeszy Niemieckiej, bo patrząc na mechanizm podejmowania decyzji w UE, oznacza, że Niemcy z dodatkiem Francji i innymi przyległościami, będą mogły decydować swobodnie – wskazywał.

– Słyszę takie historie i oswajanie nas z takimi pomysłami, że np. weto to tak samo jak liberum veto w II RP. Wszyscy wiemy, że żabę gotuje się powoli. Już byliśmy przyzwyczajani do wyszarpywania kompetencji przez Komisję Europejską czy TSUE. Już słyszymy takie przekonywania, że jesteśmy antyeuropejscy, czy antypolscy, bo nie chcemy dogadywać się z Niemcami. Tymczasem jest odwrotnie. Zasada jednomyślności i prawo weta jest najlepszą ochroną tego, by wszystkie państwa potrafiły wywalczyć dla siebie swoje interesy. Weto jest gwarantem suwerenności państwowej – podkreślał Marcin Romanowski.

Czytaj też:

Zmiana ustroju Unii. Jeden z zapisów mówi o "czymś w rodzaju stanu wyjątkowego"Czytaj też:

Zmiana Traktatów UE. Saryusz-Wolski: Należy być gotowym na przemoc