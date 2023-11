KPO, sądy i aborcja. Takich zmian domagają się od Tuska wyborcy

Ponad dwa tygodnie po wyborach parlamentarnych wciąż nie wiadomo, kto otrzyma misję stworzenia rządu. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że prowadzi zakulisowe rozmowy z politykami PSL. Niedawno media informowały, że premier Mateusz Morawiecki porozumiał się już z sześcioma posłami tej formacji.

Z kolei Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica deklarują pełną gotowość do stworzenia rządu, na którego czele miałby stanąć Donald Tusk.

Priorytety rządu opozycji

Jeśli misja stworzenia rządu powiedzie się opozycji, Polacy mają wobec Donalda Tuska jasno sprecyzowane oczekiwania. Jak pokazuje sondaż przeprowadzony na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" priorytetem będzie odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Respondentom zadano pytanie o to, "które propozycje programowe rząd opozycji powinien wdrożyć w pierwszej kolejności". Badani mogli wybrać z następującego zestawu priorytetów: odblokowanie środków z KPO, podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży, babciowe, czyli miesięczne świadczenie 1500 zł dla pracujących mam (do 3. roku życia dziecka), powrót do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości, kredyt 0 proc., inne.

Jako najważniejsze zadanie 62,6 proc. ankietowanych wskazało odblokowanie środków z KPO. 57,2 proc. chce jak najszybszego uporządkowania wymiaru sprawiedliwości. Trzecim pod względem ważności zadań jest wprowadzenie legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży.

W dalszej kolejności Polacy chcą podwyższenia kwoty wolnej od podatku (30,5 proc.), babciowego (25,4 proc.) i powrotu do ryczałtowej stawki zdrowotnej (19,1 proc.). Wprowadzenia kredytu 0 proc. domaga się jedynie 8,6 proc. respondentów. Odpowiedź "Inne" wskazało 2,7 proc. badanych. Zdania w temacie wyborczych obietnic opozycji nie ma 7,8 proc. ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą mieszaną CATI/CAWI na próbie 1000 osób w dniach 27-29.10.2023 roku.

