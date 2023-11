Karczewski o kampanii wyborczej PiS: Były momenty, kiedy o Tusku było za dużo

Odnosząc się do kampanii wyborczej i wyniku wyborów parlamentarnych, Karczewski stwierdził w Polsat News, że jego partia była "chyba zbyt nastawiona na swój elektorat" i odpuściła młodych.

– Byliśmy mniej skierowani do niezdecydowanego elektoratu. Ten poszedł do Trzeciej Drogi – powiedział, dodając, że "niezdecydowani to bardzo różnorodna grupa i dla tej grupy trzeba mieć różnorodny przekaz, nie tylko krytyki, ale również oferty".

– Zabrakło oferty dla młodych ludzi, chociaż mamy taką ofertę. Powinniśmy zachęcić młodych – mówił senator PiS. I przyznał, że w czasie kampanii "były momenty, kiedy o Tusku było za dużo".

Karczewski: Wniosek do TK ws. aborcji to był błąd

Według Karczewskiego na wynik wyborczy PiS wpłynął m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, który wywołał protesty na ulicach. – Pamiętamy doskonale, co działo się po orzeczeniu TK. Wtedy straciliśmy poparcie i tego poparcia już nie odzyskaliśmy – ocenił, dodając, że wniosek do TK w sprawie aborcji był "z politycznego punktu widzenia błędem".

Polityk wyraził nadzieję, że prezydent Andrzej Duda w pierwszym kroku powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Karczewski argumentował, że PiS wygrało wybory i powinno "podjąć próbę" sformowania gabinetu. – Trzeba żyć nadzieją do ostatniej chwili – powiedział. I dodał, że będzie wspierał Morawieckiego.

PiS wygrało wybory, ale to opozycja ma większość

W wyborach parlamentarnych 15 października zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 194 mandaty w Sejmie, ale to opozycja może utworzyć rząd, ponieważ Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica dysponują razem 248 głosami (do większości potrzeba 231).

Prezydent Andrzej Duda po konsultacjach przeprowadzonych z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych ogłosił, że jest "dwóch poważnych kandydatów na stanowisko premiera" - Mateusz Morawiecki i Donald Tusk.

