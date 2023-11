Sawicki: Rotacyjność marszałka to kwestia ambicji Czarzastego

– Jeśli chodzi o marszałków Sejmu, to rzadko zdarzała się taka kadencja, by dany marszałek wytrwał w niej do końca. Zdarzało się, że było ich dwóch, czasami trzech. To nie jest tak, że raz wybrany marszałek nie uległ zmianie – mówił Sawicki w telewizji wPolsce.pl.

– Piotr Zgorzelski użył tej metafory (o tym, że "rotacyjna to może być kosiarka"), ale znam go na tyle długo, że wiem, iż zdaje on sobie sprawę, że takie sytuacje trzeba brać pod uwagę. W mojej ocenie ta oferta wynika z ambicji samego Włodzimierza Czarzastego. Dlatego, by nie tworzyć sytuacji patowej, otwiera się możliwość zmiany marszałka po dwóch latach – zaznaczył polityk PSL.

Budka: Rozważamy rotacyjność pełnienia funkcji marszałków

Trzy partie opozycyjne: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica, toczą się rozmowy w sprawie składu przyszłego rządu. Rozmówcy "Rzeczpospolitej" z PO nazywają potencjalną konstrukcję nowego gabinetu "autorskim pomysłem" Tuska, który ma w nim zostać premierem. W mediach pojawiły się również rozmaite spekulacje, co do stanowiska wicepremiera. Niewykluczone, że funkcję tę otrzyma więcej niż jeden polityk.

Koalicja Obywatelska rozważa konfigurację rządu z trzema wicepremierami oraz wariant z rotacyjnymi marszałkami Sejmu i Senatu. W rozmowie na antenie wp.pl przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka potwierdził, że Platforma Obywatelska wysunęła propozycję, by w przyszłym rządzie było trzech wicepremierów. Pomysł zakłada, by każde z trzech mniejszych ugrupowań koalicyjnych, czyli Polski 2050, PSL i Lewicy, miało po jednym wicepremierze.

Budka powiedział, że taka konfiguracja to jedna z koncepcji Donalda Tuska, ale od partnerów z opozycji zależy, czy zostanie wdrożona.

Szef klubu KO powiedział również, że rozważane jest wprowadzenie zasady rotacyjności na fotelu marszałka Sejmu. To samo może dotyczyć Senatu. – Pomysł rotacyjnego marszałka jest wzorowany na Parlamencie Europejskim i został dobrze przyjęty przez naszych liderów – powiedział Budka.

Czytaj też:

Co będzie zawierała umowa koalicyjna? Najnowsze ustaleniaCzytaj też:

Tusk ujawnił fragment umowy koalicyjnej? Dziennikarze przeanalizowali nagranie