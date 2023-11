Palade: Sztabowcy z Nowogrodzkiej okazali się hazardzistami

RYSZARD GROMADZKI: Prawo i Sprawiedliwość po pyrrusowym zwycięstwie w ostatnich wyborach, którego skutkiem prawdopodobnie będzie przejęcie władzy przez opozycję, ewidentnie nie może się pozbierać. Wydaje się, że formacja Jarosława Kaczyńskiego miała tylko jeden scenariusz na wybory: zwycięstwo. Planu B nie było.

MARCIN PALADE: Liderzy PiS, a przede wszystkim sztabowcy z Nowogrodzkiej, okazali się hazardzistami. Dokonali złej diagnozy społecznej na starcie kampanii, która sprowadzała się do gry na silną polaryzację, mającej skutkować osłabieniem bytów innych niż PiS i KO, w tym eliminacją z aktywności w wyborach elektoratu środka czy tzw. normalsów. A w praktyce niemal wyłącznie do kampanii straszącej powrotem Donalda Tuska, równie topornej co przekaz mediów publicznych w ostatnich latach. Wariantem bazowym na Nowogrodzkiej była, do samego końca, walka o samodzielną większość poprzez sprowadzenie Trzeciej Drogi pod próg i osłabienie Konfederacji. Kolejne upływające tygodnie kampanii nie przynosiły tej wymarzonej czwórki z przodu dla PiS, która okazała się wyłącznie wytworem marketingowców tej formacji, przy użyciu narzędzia zwanego sondażami wewnętrznymi – podobnie jak inne zaklęcie rzeczonych o znikomym poparciu dla Trzeciej Drogi.